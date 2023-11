Ženu tukao i ubio, u ljubavnicu pucao zbog novca

KRUŠEVAC - Radosav Ristić, otac Zorana (54) iz sela Milutovac kod Kruševca koji je juče u ranim jutarnjim časovima počinio strašan krvavi pir kada je ubio suprugu Vesnu, potom u glavu pucao ljubavnici Ivani K. (44), kojoj se ljekari i dalje bore za život, pa ubio sebe, u ispovijesti za Telegraf.rs priča šta se sve dešavalo pre ovog zločina i otkriva strašne detalje iz života svog pokojnog sina.

"Moj sin Zoran i njegova ljubavnica Ivana, kao i moja jadna snajka Vesna, svi su živeli u Kruševcu. Zoran je retko dolazio kod mene, ja mu nisam davao da uđe u dvorište sa ljubavnicama. Ja sam znao za tri, ova je bila zadnja, a ta mu je i došla glave. Nikada nije ranije spominjao da bi ubio nekog ili sebe... ali ovo se sve desilo zbog para. Ova zadnja mu je tražila pare, da uđe u kredit da bi otkupili pola stana. Zoran je živeo kod nje u stanu kao podstanar, da tako kažem. Doneo je jedan frižider kod nje. Pola stana je bilo njeno, pola od njenog bivšeg muža. E taj bivši je tražio 13.500 evra da mu se da kako bi oni otkupili ceo stan. Tada je moj sin ušao u kredit. Priče da je imao puno para nisu tačne, ljudi lupaju", priča Radosav za Telegraf.

Kaže da je do svađe došlo zbog tih evra i da je to prethodilo krvavom piru njegovog sina.

"On se sa tom Ivanom posvađao oko tih para. Morao je da založi kuću, da da sve u zalog da bi dobio te pare. Ova Ivana ga je pritiskala i tu mu je pao mrak na oči. A snajka, ona je bila dobra kao hleb, ali kako da vam kažem, bila je malo ometena u razvoju. Ona je za sve Zoranove ljubavnice pričala da su im to drugarice, zajedničke. Bilo je njoj je sve jasno, al eto, kako da vam kažem... bila je hendikepirana. A na sve to on je nju znao da udari, na moje oči je tukao... Ne bih sad o tome mnogo zbog njene porodice", kaže Zoranov otac.

Navodi da je njegov pokojni sin grcao u dugovima i da nije imao nikakvog izlaza iz te situacije.

"Njega je povuklo društvo, kafana... Imao je pare dok je deda bio živ, moj otac, al je sve proćerdao i odao se ženama i svemu što ide uz to. Sa Vesnom je dobio sve divne ćerke koje imaju po dvoje dece, divni su mu unučići i ne znam samo kako je mogao da ih ostavi sve tako", priča Radosav kroz suze i dodaje da su ćerke u očaju zbog majke.

"Mnogi su volele majku, za njim, Bože me oprosti, ne žale toliko, jer su znale koliko je jadnu snajku maltretirao. A ona im je ipak majka. Obe su dobro udate, dobro žive. Hvala Bogu i drugi sin mi je dobro, a ovom će sam Bog da sudi".

