Žestoka rasprava Vučića i Tačija u Bratislavi

BRATISLAVA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas zajedno sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i drugim regionalnim liderima na međunarodnom forumu "Globsec 2019", gdje se na jednom od panela raspravljalo o Kosovu i dijalogu Beograda i Prištine.

U raspravi Vučić i Tači su se sukobili po pitanju detalja Briselskog sporzuma, a nakon što je Tači naveo da se Srbija agresivno ponaša i da ne poštuje odredbe tog dokumenta potpisanog prije šest godina.

Naime, kosovski predsjednik Hašim Tači optužio Srbiju za "agresivno ponašanje" danas u Bratislavi, na šta mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio - "to je naš posao jer poštujemo Ustav naše zemlje".

"Srbija se agresivno ponaša kada je riječ o članstvu Kosova u Interopolu ili Unesco. Nadam se da će samit u Parizu biti korak ka finalizaciji sporazuma u bliskoj budućnosti", kazao je Tači.

Rekao je i da se Srbija u Brisleskom sporzumu obavezala da ne blokira Kosovo u međunarodnim institucijama.

"Eto, on ne zna ni sporazum. Ketrin Ešton (bivša posrednica u dijalogu) je tu, pa neka potvrdi. To je bilo u draftu, nema ga u prihvaćenoj verziji ", rekao je Vučić, dodavši da u njemu piše da obje strane neće jedna drugu blokirati na evropskom putu, "pa se to tiče samo puta ka EU, ali ne i UNESKO i Interpola".

Kako je dodao, Kosovo je prema Albancima, njihovo, ali po Ustavu Srbije ono je dio Srbije.

"Tači je govorio je o agresivno ponašanju Srbije, ali da objasnim - to je naš posao jer naš Ustav ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Ništa agresivno nismo uradili što bi ugrozilo albanski narod. Nismo ništa učinili da im naudimo. Jedino pitanje je da se ne slažemo po pitanju statusa", rekao je Vučić.

Kazao je i da su prištinske vlasti uvele takse na robu iz Srbije, istakavši da se sjeća da je Tači bio protiv toga.

"Zahvaljući tome smo izgubili novac. Takođe, to je suprotno CEFTI, ali oni ne odustaju. Spremni smo da razgovaramo odmah čim ukinu takse. To sam rekao i građanima više puta. Potrebno je da i Priština pravi usutupke", rekao je Vučić.

Takođe, on je govorio i o tome da je svijet podijeljen kada je riječ o nezavisnosti Kosova, odnosno da ga je jedan broj država priznao, a dio ne.

Kazao je i da je mir potreban, ali i da su neki srpski prijedlozi o rješavanju kosovskog problema naišli na neodobravanje međunarodne zajednice, ali i u Srbiji.

Predsjednik Srbije istakao je da je rješenje moguće samo ako je kompromisno.

"Sve ovo moramo da riješimo zbog nas, a ne zbog drugih. U redu je da Amerikanci, Rusi i Nijemci budu zainteresovani, ali mi živimo ovdje", naveo je Vučić.

On je kazao i da srpske vlasti ulažu napore da se do rješenja dođe, ali da nema previše uspjeha, kao i da situacija nije najbolja.

"Ako pitate kakve su nam mogućnosti za rješenje, ja sam prilično pesimističan, ali ću da dam sve od sebe da održimo mir i stabilnost", kazao je Vučić, istakavši da rješenje mora biti takvo da "obje strane nešto malo popuste".

Kazao je i da je Beograd ispunio sve svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a Priština ni jednu jedinu - formiranje ZSO, poručivši Tačiju da mu je dosta da međunarodna zajednica "stalno za nešto orkivljuje Srbiju".

"Ne želim da predstavljam državu koja će stalno biti osumnjičena od strane međunarodne zajednice da uništava mir, a svi ostali su sveci i anđeli. Meni je toga dosta. Mi smo ispunili sve obaveze i niko ne može reći da to nije tako. Niko ne može da kaže, uključujući i Tačija, da ništa nismo ispunili do sada", poručio je srpski predsjednik.

Briselski sporazum

Na Tačijeve tvrdnje da Srbija nije ispunila sve svoje obaveze, navodeći integrisano upravljanej granicama, energetski sporazum i prohodnost mosta u Mitrovici, Vučić je odgovorio da u Briselskom sporazumu nema ničega po pitanju mosta, a da samo u stavki 13 stoji da će se intenzivirati diskusija o energetici i telekomunikacijama.

"Upravljanje granicama i most u Mitrovici se ne pominju uopšte u sporazumu", naveo je on.

Vučić je istakao da je Tači, kada je riječ o ZSO, prije samo dva dana rekao da to neće formirati, i da je kao i ranije promijenio svoje mišljenje nakon što je potpisao dokument.

"Ne želim da igram igru okrivljivanja drugih, jer sam spreman da nastavim dijalog sa Tačijem ili bilo s kim koji hoće, jer je od ključnog značaja da se sporazum postigne. Nadam se da će nam današnji razgovor pomoći da u budućnost jače radimo u pokušaju da nađemo rješenje za naše probleme", poručio je Vučić.

Kada je riječ o odnosu Srbije i Rusije Vučić je ponovio da je Srbija nezavisna država na evropskom putu, koja će zadržati dobre odnose sa Moskvom. On je tako odgovorio na pitanje iz publike, uz opasku "kako njemu uvijek zapadne takvo pitanje".

"Imamo dobar odnos s Rusijom i to je to. Mi smo na evropskom putu, što uvijek naglasim predsjedniku Putinu kada se sastanemo. Mnogi evropski lideri zaborave da to pomenu kada se vide sa njim. Srbija je nezavisna država na svom putu ka Evropskoj uniji i ima dobre odnose s Rusijom", naveo je on.

Tači: Vjerujem da će sporazum biti postignut

Govoreći o Briselskom sporazumu, Tači je rekao da je ono što je potpisano 2013. godine imalo velike domete, i kada je riječ o policiji, slobodi kretanja, pravosuđu, uklanjanju barikada. Kazao je i da vjeruje da će sporazum Beograda i Prištine biti postignut ove godine, da on mora da bude sveobuhvatan i međunarodno priznat.

"Vjerujem da ćemo u narednim nedjeljama napraviti pozitivnije okruženje, da ćemo prevazići prepreke, nastaviti dijalog i da pariski samit može da bude mogućnost da nastavimo dijalog konkretnim koracima ka finalizaciji u doglednoj budućnosti, u narednim mjesecima!", rekao je Tači, uz opasku da je cilj veći nego prepreke sa kojima se suočavamo, "koje nisu ništa više nego dnevna politika".

Kazao je i da više od 70 odsto građana na KiM želi dijalog i postizanje sporazuma, da postoje različita mišljenja, ali da je cilj isti - da se postigne sveobuhvatan sporazum i da bude zaključen međusobnim priznanjem.

"On bi omogućio i da Kosovo postane član NATO, UN i EU", kaže Tači.

U publici je bila i nekadašnja šefica evropske diplomatije Ketrin Ešton, koja je pozdravila i Vučića i Tačija, rekavši da im se divila zbog toga što su svojevremeno sjeli za pregovarački sto jer su uradili ono za šta se do tada mislilo da je nezamislivo.

Kazala je i da joj se srce cijepa kada vidi gde je dijalog danas. Nakon panela, ona se uz poljupce pozdravila sa Vučićem i Tačijem.

Pored panela o Kosovu, na kome je učestvovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i direktorka za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelina Ajhorst, Vučić je govorio i na panelu pod nazivom "Zapadni Balkan: Udaljavanje od Evrope?".