Živnula sezona u Hrvatskoj: "Nema paradajz turista iz BiH"

Pune plaže na Makarskoj rivijeri zadnjih dana jula nisu nikakvo čudo. Ali, usred korona-krize vidjeti domaće i inostrane goste kako se brčkaju na plažama u Gradcu, Bristu, Zaostrogu uživajući u moru i suncu, ipak je dobar pokazatelj da nije sve tako crno kako se očekivalo na samom početku turističke sezone, kada su plaže u Hrvatskoj bile puste i prazne, piše portal "Slobodna Dalmacija".

Portal dodaje da su plaže poprilično dobro popunjene, i da se u samom Gradcu ovih dana traži mjesto više.

Ipak, ističe se da je ipak manje gostiju te da nema "one tradicionalne masovnosti i vreve kao u mravinjaku".

Za razliku od lani, vlasnici apartmana ne moraju stavljati ležaljke i ručnike da bi zauzeli mjesto za svoje goste prije nego što dođu jednodnevni kupači iz BiH, piše "Slobodna Dalmacija".

Trenutno mjesta ima za sve pa su plaže baš idealno mjesto za odmor.

"Nažalost, ova korona je donijela i nešto dobro na Makarsku rivijeru. Nema 'paradajz turista'", prokomentarisali su iznajmljivači soba i apartmana iz Gradca, mjesta gdje je dosadašnjih godina bio najveći "pritisak" vikend-gostiju.

Pomenuti medij dodaje da niko od njih ne želi javno to da kaže, ali "off the record" pričaju da "takvi gosti koje dovoze autobusi na jednodnevne izlete iz čitave Bosne i Hercegovine samo zauzimaju mjesta na plažama, ne troše ništa i iza sebe ostavljaju smeće koje neko mora pokupiti".

"Nemojte misliti da mi imamo nešto protiv gostiju iz BiH, dapače, svi su dobro došli, ali treba razgraničiti vikendaše i ljude iz BiH na odmoru koji ljetuju sa svojim porodicama", ističe sagovornik "Slobodne Dalmacije".

Ovim drugima i sada je dozvoljen dolazak. Moraju imati rezervaciju smještaja, koji uključuje boravak duži od jednoga dana s uključenim spavanjem i negativan PCR test. Takvi gosti su, kako se dodaje u tekstu, dobrodošli, tim više što većina njih ima vlastite kuće i stanove na potezu od Gradca do Drvenika.