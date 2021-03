Živoj ženi osvanula smrtovnica: "Lipsala sotona i goreće u paklu"

Baka Dragica Rašić (80) iz Niša postala je tuđim hirom zvijezda društvenih mreža, nakon što se lažna umrlica sa njenom fotografijom i užasnim sadržajem pojavila u njenom komšiluku, zalijepljena za banderu.

Na smrtovnici pored Dragičine fotografije pisalo je: "Dragica Rašić - AVETINJA. Lipsala je sotona i goreće u paklu. Ispustila je svoju poganu dušu u svojoj 79. godini života. Sahrana će se obaviti na groblju u Donjoj Vrežini. Čeka te Ranđel Stanković. Gori u paklu!".

Ovaj nemio događaj desio se prošle godine, a baka Dragica i dalje ne zna ko stoji iza ovih užasnih riječi.

"Nikome se nisam zamerila, niti se svađala, lošu reč nekome rekla... Kome bi palo na pamet da ovako nešto uradi, ne znam. Imam neke sumnje, ali mi ne ide u glavu da bi bilo ko zdravog razuma mogao da ovakvu stvar smisli", priča osamdesetogodišnja Nišlijka.

Dragica se obratila i policiji da joj pomogne da misteriju koja je muči već godinu dana, razriješi.

Smrtovnicu sa njenim likom prva je ugledala komšinica na banderi nedaleko od Dragičine kuće.

"Bilo je to prošle godine, otprilike negde u ovo vreme. Dotrča vičući: 'Dragice, izlazi da vidiš ovo!' Pođoh za njom do bandere, nisam mogla svojim očima da verujem kakvo sam čudo videla. Skinuh papir i zapalih ga, poslije nekog vremena sam se smirila i mislila sam da je sve gotovo. I stvarno, više je nikad nisam vidjela na banderama. Međutim, počeše ljudi da me zovu da me pitaju da li sam živa... Videli u telefonu da sam mrtva, da će da me sahranjuju. Ja takav telefon nemam, ali sam videla kod drugih ljudi u aparatu ista smrtovnica koja beše na banderi", jada se Dragica.

Kaže da joj mnogo teško pada što je ova nesvakidašnja situacija zabrinula i njenu porodicu.

"Unuka mi se mnogo nasekirala i ćerka i zet... Oni su mi zlatni, zbog njih mi je još više žao. Zato sam odlučila da tražim od policije da nađu tog ko mi je ovo priredio", priča uznemirena žena.

Dodaje da je mnogo razmišljala o razlogu zbog čega bi se neko odvažio na ovako ružan čin, ali da joj malo toga pada na pamet.

"Jedna komšinica me je sumnjičila da sam pocepala plakatu njene pokojne majke. Doduše, moja se našla baš na tom mestu na banderi, ali ne mogu da tvrdim da je ona. Ne mogu ničeg drugog da se setim a uporno tražim neki razlog za ovako strašne reči", priča Dragica.

Misterija ostaje i zbog čega na smrtovnici stoji i ime Ranđela Stankovića. Starica kaže da je njega i njegovu suprugu svojevremeno dočuvala do smrti, te da joj nije jasno šta se htjelo sa njegovim pominjanjem.

(Telegraf.rs)