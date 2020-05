Život na Braču se vraća u normalu, u ponoć ukidaju mjere

BRAČ - Život na hrvatskom ostrvu Brač polako se vraća u normalu poslije dvonedjeljnog karantina, a većina mjera koje su donesene zbog pandemije virusa korona biće ukinute u ponoć.

"Zaključak koji smo predložili Nacionalnom štabu civilne zaštite je da se postojeće mjere ne produžavaju. To znači da večeras u ponoć prestaju da važe i mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta tako da više nisu potrebne propusnice za međuopštinski promet na ostrvu, a ni za trajekt Split - Supetar", rekao je načelnik bračkog Kriznog štaba Nikola Martinić Dragan za Radio Dalmaciju.

On je dodao da se uvodi i linija Makarska - Sumartin, a od ponedjeljka se ukidaju sve ostale mjere i tako će se Brač izjednačiti s mjerama koje su trenutno na snazi u Hrvatskoj, prenosi portal Indeks.

Dragan kaže da je obustava nastave u školama jedina mjera koja se neće ukinuti.

"Iako i škole mogu krenuti, naš dogovor sa direktorima je da imaju dva dana kako bi se logistički posložio prevoz učenika do škola i da se same škole pripreme. Tako da nastava u školama počinje u srijedu. Vrtići će početi u ponedjeljak najvjerovatnije, zavisi od toga koliko je koja opština spremna, a to će se objaviti tokom vikenda...", zaključio je.