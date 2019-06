Zvonko Zubak nudi Hrvatskoj 12 Miragea 2000

ZAGREB - Prvi avioni stigli bi već 2019., nakon produžnja životnog vijeka za 2000 sati, cijena uključuje i obuku 5 pilota, inžinjera i tehničara.

"Spreman sam pomoći Hrvatskoj svojim iskustvom i nudim brzu, isplativu i realnu nabavu eskadrile borbenih zrakoplova, Miragea 2000 u izvrsnom stanju po ukupnoj cijeni od – 75,9 milijuna američkih dolara za 12 zrakoplova", rekao je za Večernji list Zvonko Zubak.

Ponuda zvuči senzacionalno s obzirom na to da se Hrvatska već godinama muči s nabavom eskadrile i s obzirom na to da MORH nije uspio nabaviti izraelske F-16 Barake po cijeni od 500 miliona dolara zbog protivljenja SAD-a. Sada Vlada nastoji reorganizovati nabavu i pokrenuti diretne pregovore sa Sjedinjenim Državama i švedskim SAAB-om o nabavi F-16 ili JAS-39 Gripena

Zubakova ponuda dolazi “kao grom iz vedra neba”. I da je riječ o nekome drugom, tako povoljna izazvala bi nevjericu, ali kada je Zubak u pitanju, činjenica jest da se već dokazao kao svjetski trgovac oružjem, a Hrvatska još pamti da je HRZ naoružao u ratnim i uslovima embarga s po nekoliko eskadrila MiG-ova 21, borbenim eskadrilama helikoptera Mi-24, transportnim Mi-8 i Mi-17, s ukupno 53 letjelice!

Zubak je svoju ponudu poslao na četiri adrese – premijeru Andreju Plenkoviću, predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, ministru obrane Damiru Krstičeviću i načelniku GS OSRH generalu Mirku Šundovu. U svojoj ponudi Zubak nudi konkretnu pomoć u kupovini 12 aviona Mirage C od države Brazil. Avioni su, kaže, IV. generacije, NATO kompatibilni, proizvedeni 1984. s preostalim resursom od 150 do 200 od ukupno 6000 sati leta.

Zadnji je let na njima bio 2014., nakon čega su spremljeni u hangare. Zubak se ličo uvjerio u izvrsno stanje aviona, što su mu uvidom potvrdili i zaposlenici francuskog proizvođača DASSAULT-a. Nudi i rok otplate od sedam godina uz godišnju kamatu od 1,2 odsto.

Ponuda sadrži 10 jednosjeda i dva dvosjeda te produžnje životnog vijeka za 2000 sati leta po avionu ili 15 godina do kraja isteka vremenske eksploatacije (do 2034.).

Garantuje stalnu operabilnost eskadrile od 75 odsto. Uz ponudu idu i set rezervnih dijelova, oprema za održavanje i alati, obuka petorice pilota (35 sati naleta) te obuka inženjera i tehničara.

Nudi i borbeni komplet bombi i raketa srednjeg i malog dometa po cijeni od 1,4 milions dolara po avionu. Avioni bi bili operativni i raspoloživi Republici Hrvatskoj za najduže osam mjeseci od trenutka potpisivanja ugovora, a prva dva, tri aviona stigla bi već za tri, četiri mjeseca, posljednji u januaru 2020.

Problem je i u tome što se MORH “zakleo” na ugovaranje po sistemu “država s državom”, a ne s posrednicima i kompanijama. I iako je Zubak nabavio mnogo letjelica za Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo, u MORH-u odgovaraju da “nije više rat”.

Ne paše im ni to što je Zubak tužio državu zbog neplaćanja raketnog sistema S-300, ali taj spor traje već 20 godina.

"Ovu je ponudu doista teško odbiti, jedino nije ako je Republika Hrvatska već dogovorila posao, a avioni lete prema nama", kratko komentariše Zvonko Zubak i podsjeća da će Hrvatska neke druge avione čekati barem od dvije do šest godina. Kaže da njegova Winsley Defence grupa ne traži od Hrvatske unaprijed ni centa, nego plaćanje kada svi slete i budu pregledani. Eskadrila koju on nudi za 75,9 mil. dolara “nije jeftina, ti zrakoplovi imaju godina, ali tu nema nadogradnje troškova i posredništava, to je cijena koju dajem svojoj državi i neka svi vide koliko to doista košta”, poručuje Zubak.

Ugovor država s državom?

U MORH-u ne žele službeno govoriti o ponudi za Mirage, kažu da će odluku prepustiti premijeru i predsjednici. Koliko se može saznati, službenici MORH-a obratili su se i Francuzima i Brazilcima radi provjere, te su zaključili da "sve nije baš tako kako Zubak kaže".

(vecernji.hr)