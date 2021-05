Ðerlek: Cilj tri miliona vakcinisanih u Srbiji do kraja juna

BEOGRAD - Cilj je da se u Srbiji do kraja juna vakciniše tri miliona građana, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Ðerlek i navodi da je dobra ideja predsjednika Aleksandra Vučića da svi građani iznad 16 godina koji su vakcinisani dobiju dodatnih 3.000 dinara pomoći.

Ðerlek je na K1 rekao da "niko nije mislio da moramo da plaćamo ljude da bi se vakcinisali, ali da je to jedna vrsta satisfakcije".

Naveo je da i Nacionalni komitet za imunizaciju u svom akcionom planu ima metode motivacije i promocije vakcinacije, koja je dobrovoljna.

"Do sada smo postigli odlične rezulate, ali do tog magičnog broja i postizanja kolektivnog imuiniteta imamo još dosta", poručio je Ðerlek i naveo da će danas ili sutra građani biti informisani kako će funkcionisati isplata 3.000 dinara.

Ðerek, koji je i predsednik Nacionalnog koordinacinog tijela za imunizaciju, rekao je da je do sada revakcinisano 1.570.000 građana, a da je prvu dozu primilo 2.050.000 ljudi.

"Daleko smo od magičnog broja, biće nam potrebno za dva meseca još milion i po ljudi da bio došli do onoga što želimo, što se nadamo, a to je do kraja juna imamo tri miliona vakcinisanih. To je oko 55 odsto ukupnog punoletnog stanovništva. Uradićemo sve da uspemo", rekao je Ðerlek.

Naveo je da će biti veliki uspjeh ako do 30. juna bude tri miliona revakcinisanih, ali da se tu nećemo zaustaviti.

"Naša prva stepenica i prvi cilj je 55 odsto ili tri miliona, ali moramo nastaviti dalje do 70 ili 75 odsto, idemo redom", kaže Ðerlek.

Izrazio je spremnost da se imunizacija nastavi ubrzanim tokom i naveo da će biti dovoljno vakcina.

"Ako je odlažemo, nećemo postići ono što želimo, a to je da uspostavimo što prije kontrolu nad epidemijom", rekao je Ðerlek.

Kaže i da sve vakcine djeluju na sve sojeve virusa, i da će građani vakcinacijom biti zaštićeni.