Ðerlek najavio nove mjere

BEOGRAD - Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Ðerlek rekao je danas da će se na sutrašnjoj sjednici Kriznog štaba sigurno donijeti nove mjere, jer sa "postojećim stanjem i postojećim merama ne možemo da čekamo septembar."

"Skoro svaki dan se razgovara o više tema i sačekaćemo sutra da završi Krizni štab. Javnost će biti blagovremeno obaveštena", rekao je Ðerlek za RTS.

Govoreći o eventualnom uvođenju kovid propusnica, Ðerlek je rekao da se mora naći "modus i način" da se zaustavi širenje virusa, jer je delta soj dominantan u Srbiji.

"Iskustvo drugih zemalja pokazuje da nisu prošle dobro ako je bio dominantan delta soj. Jedan od načina da smanjimo štetu je uvođenje kovid propusnica. Mnogi kažu da je to diskriminacija, ali ako dodamo da na neku svečanost ili događaj može ući pacijent koji pokaže potvrdu da je imao kovid ili uradio antigenski tekst, to ne možemo nazvati diskriminacijom", smatra Ðerlek.

On je dodao da vakcina nema alternativu.

"Ako u bolnicama imamo preko 90 odsto nevakcinisanih, ako na respiratoru imamo nevakcinisane, oni zauzimaju 95 odsto, oni koji umiru su iznad 95 odsto nevakcinisani, ne razumem šta čekamo i zašto oklevamo. Moramo svi shvatiti da vakcina nema alternativu. Ako budemo neodgovorni, imahcemo ozbiljno stanje u kojem ćemo gubiti ljudske živote bespotrebno i produžiti ovu agoniju na mnogo više godina. Ako želimo da se vratimo normalnom životu, moramo biti odgovorni prema sebi, ostalima i vakcinisati se", kazao je.

On je ukazao na podatak da je imunizovano 23 odsto stanovnika uzrasta od 18 do 30 godina, dodajući da se moraju naći modeli kako da se oni motivišu da prime vakcinu.

Prema njegovim riječima, mora se doći do nivoa od 65 do 70 odsto, što, kaže, garantuje "čvrst bedem i realnu šansu" da dođemo do kolektivnog imuniteta.