Јoš jedna bezuspješna potraga za dječakom u moru u Herceg Novom

Danas je završena još jedna bezuspješna potraga za dječakom kojeg je talas povukao u more 17. januara sa šetališta u Herceg Novom.

Danilo Mijajlović, iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela, rekao je za portal podgoričkog Dana da je danas pretražen podvodni teren.

"U skladu sa planom pretražili smo jugoistočnu zonu od mjesta inidenta do dubine od 30 metara. Uslovi ronjenja su bili bolji nego prethodnih dana, a vidljivost pod vodom je od dva do tri metra. Veliki je prostor koji treba pretražiti, a danas je pretražena zona do 30 metara", rekao je Mijajlović.

Dodao je da će potraga biti nastavljena sutra.

Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Žarko Lukšić je rekao da se danas tragalo sa kopna, pod morem i iz vazduha.

"Pretraga je bila sa dvadesetak plovila, angažovano je bilo 16 ronilaca. Helikopter je letio dva sata. Ništa nismo uočili, od ulaza u Boku do Kumbora i do Njivica. Sutra ćemo potragu pojačati sa specijalnim plovimom HMZ-a. Naša dva ronioca na dah pogledaćЈoš jedna bezuspješna potraga za dječakom u moru u Herceg Novom".