Ðukanović: Crna Gora u stanju da riješi aktuelne probleme

BRISEL - Crna Gora je zemlja koja je u stanju da rješava aktuelne teme u najboljoj demokratskoj praksi, poštujući ono što je pravna tekovina EU, s čijim pravnim sistemom se usaglašava, istakao je u Briselu predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović.

Upitan kakva je bila komunikacija između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom večere koja je sinoć održana u Briselu, Ðukanović je rekao da je na radnoj večeri bila tema odnosa na relaciji EU - zapadni Balkan, i da se svako od lidera regiona potrudio da pitanja koja se tiču unutrašnjih prilika ne iznosi u prvi plan.

"Govorili smo o zajedničkim problemima i potrebama, a u fokusu je bila nova politika EU prema zapadom Balkanu", prenio je on.

Kazao je da se, kada su u pitanju "aktuelne teme", toga kratko dotakao i prenio da je Crna Gora u stanju da ih rješava u najboljoj demokratskoj praksi poštujući pravne tekovine EU.

"Ne skrivamo probleme. Što se više približavamo EU, posljednja nasljeđa onoga što je antievropsko isplivavaju i to treba rješavati u duhu dobre evropske prakse", naglasio je on.

Ðukanović je rekao da je Crna Gora svojim iskustvom pokazala da je to u stanju da učini, navodeći devedesete kada je uspjela da odoli nacionalnim i vjerskim sukobima.

"Ne treba imati sumnje da smo u stanju te probleme rješavati. Da li imamo uvijek dobru saradnju sa susjedima - ne. Treba razumjeti nije ovo problem eksluzivno crnogorski. Vidim ga u širem kontekstu. U regionu se vodi oštar politički duel između politika koje zaustupaju evropsku budućnost i poltiku koja želi da zadrži Balkan na antievropskom kolosijeku", ocijenio je on.

Istakao je da Crna Gora želi da razvija dalje multietničko društvo.

Ðukanović je kazao da Crna Gora ne želi da se vraća na status srednjovjekovne države u kojoj Crkva vodi važnu ulogu.

Naglasio je da ne želi da otvara sukobe sa svojim kolegama i da se trudi da sa svima razgovara na odgovoran način, da razgovara o pitanjima od zajedničkog interesa, zajedničkoj evropskoj budućnosti i da primijeti deformitet u politici što ugrožava dobar tempo razvoja Crne Gore.

"Nije dobro da bilo ko sebi daje za pravo da se vraćamo u vrijeme devedesetih i da pokušavamo s viškom pažnje prema nacionalnim manjinama u drugim državama pokažemo nedovoljno pažnje prema suverenitetu država", rekao je Ðukanović.

On je rekao da je njegova poruka crnogorskoj manjini, gdje god živjela, uvijek ista, a to je da prije svega budu odgovorni građani država za koje su se opredijelili da budu njihov dom, da budu lojalni građani, i da će sigurno država da im uzvrati poštovanjem, što radi i Crna Gora.

"Ako se to ne dogodi, onda je to polazište za ozbiljan razgovor da li se svi pridržavamo standarda poštovanja prava manjina. Mislim da je jako važno da se oslobodimo drugih isksutava. Treba da sinhronizovano djelujemo u ispunjavanju standarda koji bi vodili ka zajedničkom evropskom domu", zaključio je on.