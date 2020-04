Ðukanović: Crna Gora ulazi u smiraj krize, akrtivirati preduzeća

NIKŠIĆ - Predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović izjavio je danas u Nikšiću da Crna Gora ulazi u smiraj krize izazvane pandemijom virusa korona i poručio da svi privredni subjeti moraju što prije da aktiviraju svoje kapacitete.

Ðukanović je rekao da je sa rukovodstvom Nikšića razgovarao o sihronizovanju aktivnosti na "animiranju privrednih subjekata kako bi što spremije dočekali mjere relaksacije koje preduzima Vlada Crne Gore i kako bi što brže ušli u stanje pune funkcionalnosti i stvaranja dobrog doprinosa nacionalnoj ekonomiji".

"Nikšić je još jednom pokazao tu svoju specifičnost dobre funkcionalnosti, dobre saradnje, odličnog međusobnog razumijevanja i razumijevanja sa državnim organima, tako da danas zaista svjedočim da je prethodni, veoma teški period prevladan kao jedno vrlo specifično iskušenje kroz koje je prošao i ovaj grad i Crna Gora, i kroz koje prolazi cijeli svijet", kazao je Ðukanović.

Rekao je da je dobro što u Crnoj Gori dolazi do smirivanja situacije, ne samo u Nikšiću već u cijeloj zemlji kada je u pitanju širenje bolesti.

To je, kaže Ðukanović, najvažnija informacija.

"Nadajmo se da ćemo disciplinovanim odnosno prema onome što su sugestije nadležnih medicinskih ustanova doprinijeti da zaista ovo bude i potpun smiraj krize, i stvaranju pretpostavki za normalizaciju privrednog i društvenog života u našoj zemlji", kazao je Ðukanović, prenio je portal RTCG.

Dodao je da je bilo zadovoljstvo čuti da su svi subjekti socijalno zaštitnog sistema u Nikšiću veoma kvalitetno obavili posao u prethodnom periodu, i da praktično nema nekih tako urgentnih slučajeva i potreba.

Ðukanović je rekao da Crna Gora ne smije da izgubi ni jedan dan nakon što bude stavljena tačka na krizu izazvanu pandemijom virusa korona.

Svi privredni subjekti, kazao je, moraju što prije biti u stanju da aktiviraju svoje kapacitete.

"Realno smo danas o tome razgovarali, država je u prethodnom periodu pokazala funkcionalnost, država nijednog dana nije zakasnila sa primanjem ljudi koji su socijalno najugroženiji, čak i bez ove krize, a znamo da je to kategorija penzionera, kategorija korisnika socijalne pomoći ali takođe, da i kada izađemo iz ove krize, da su to najranjivije kategorije crnogorskog društva, to su kategorije koje uglavnom žive zahvajujući dodatnim pomoćima najčešće iz kruga svojih porodica kroz generacijsku solidarnost koja je tradicija crnogorskog društva", rekao je.

Nažalost, primjetio je, u ovom periodu zahvaljujući ograničenjima u funkcionisanju kompanija i ta generacijska solidarnost je u značajnom meri limitirana.

Kao najvažniji interes Đukanović je istakao da sada što prije počnu da rade sve kompanije u Crnoj Gori.