Ðukanović: Odluka Uprave za katastar uzurpacija naslijeđa Crne Gore

ZAGREB/PODGORICA - Predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović izjavio je da je odluka crnogorske Uprave za katastar i državnu imovinu da kao vlasništvo Mitropolije crnogorsko-primorske upiše Cetinjski manastir, ''još jedan pokušaj uzurpacije crnogorskog kulturno-istorijskog i sakralnog naslijeđa'', sa, kako tvrdi, ''jasnim političkim ciljem da se izvrši srbizacija Crne Gore".

"To je politička intencija ideologa i promotera velikosrpskog nacionalizma i u Crnoj Gori i u regionu da se pokaže da Crna Gora nema ni svoj državni, ni svoj kulturni, ni svoj nacionalni ni vjerski identitet i da je samim time besmisleno postojanje još jedne srpske države", rekao je crnogorski predsjednik u intervjuu za HRT.

Ðukanović tvrdi da je Cetinjski manastir imovina države Crne Gore koja je ostala takvom i poslije 1920. godine, nakon što je ukinuta država Crna Gora, a formirana Srpska pravoslavna crkva.

''Sve je to trajalo do nedavno kada kreće uzurpacija tog sakralnog naslijeđa Crne Gore, a sve se završava ovim (odlukom Uprave za katastar i državnu imovinu)", rekao je Ðukanović.

Kako prenose podgoričke ''Vijesti'', on je još jednom iznio tvrdnju da se "velikosrpski nacionalizam suštinski nikada nije pomirio sa crnogorskom nezavisnošću".

"Dovoljno je samo poslušati izjave, ne bilo koga, nego predsjednika Srbije, koji je u više navrata, kritikujući svog prethodnika, kazao da je (Boris) Tadić dozvolio da Crna Gora postane nezavisna. Kao da smo pitali predsjednika Tadića ili predsjednika Vučića, a nismo se oslonili na istoriju i na ono što je definisano pravilima Badinterove komisije početkom devedesetih godina (prošlog vijeka)", dodao je.

Ðukanović, koji je i lider Demokratske partije socijalista (DPS), ocijenio je da se Crna Gora nalazi u jednoj dubokoj i kompleksnoj krizi, koja je I politička, i ekonomska, i zdravstvena, i institucionalna.

''Rezime: Evropska komisija je dala najlošiju ocjenu Crnoj Gori od trenutka prihvatanja naše kandidature za članstvo u EU. Kao imperativ se nameće da to stanje treba promijeniti. Demokratska partija socijalista na čijem sam čelu još uvijek je stranka koja je prihvatila podržati one druge političke strukture u Crnoj Gori koje žele promjenu. Opredijelili smo se da bismo najradije tu promjenu izvršili kroz prijevremene parlamentarne izbore. Nisam siguran da u ovom trenutku postoji konsenzus zainteresovanih političkih struktura za promijenu oko tog scenarija'', rekao je on, prenio je portal CdM.

Upitan da li Crna Gora već godinama živi u raljama organizovanog kriminala i korupcije, odgovorio je ''da je ideja da se Crna Gora što lošije predstavi da bi se obezbijedila međunarodna naklonost za promjenu vlasti''.