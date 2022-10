Ðukanović: Prijevremeni izbori jedini mogući scenario

PODGORICA - Predsednik Crne Gore Milo Ðukanović smatra da je održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora jedini mogući scenario za izlazak iz aktuelne političke krize u toj zemlji i kaže da postoji mogućnost da se obnovi inicijativa za skraćenje mandata Skupštini.

Ðukanović je u intervjuu za Glas Amerike, čiji je dio objavljen juče na Twitter nalogu tog medija, rekao da je njemu i grupi od najmanje 25 poslanika na raspolaganju obnavljanje inicijative prema parlamentu za skraćenje mandata, prenose podgoričke Vijesti.

On tvrdi da su neustavne ideje, koje predlaže aktuelna parlamentarna većina, a koje podrazumijevaju da se ponovo razmatra kandidatura Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.

Ðukanović je poručio da će nastaviti sa raznim inicijativama uvijek, kako tvrdi, "strogo vodeći računa o poštovanju Ustava".

Komentarišući to što poslanici crnogorskog parlamenta u petak nisu raspravljali o njegovom prijedlogu za skraćenje mandata Skupštini, on je rekao da se nada da to nije konačni stav aktuelnog parlamenta, dodaje portal CdM.

"Postoji mogućnost da se inicijativa, koju sam juče testirao u parlamentu, obnavlja", poručio je Ðukanović.