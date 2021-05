Ðukanović: Sušne godine proširenja u EU

PODGORICA - Ukoliko EU zaboravi jednu sobu u svojoj kući, kakav je zapadni Balkan, to će generisati sve veći nivo netolerancije i konflikata, kazao je predsjednik Milo Ðukanović u Budimpešti poslje sastanka s mađarskim predsjednikom Janošom Aderom.

Ader je rekao da je od čelnika EU ranije i sada zatražio da podrže evrointegracijske procese zapadnog Balkana i da ih ubrzaju.

"Nažalost, konstatovali smo da su prethodne godine bile veoma sušne kada je u pitanju politika proširenja. To je, na jedan način, iznenađenje, s obzirom na to da je politika proširenja dugo vremena ocjenjivana kao najuspješnija politika EU i sada na korak kada je trebalo završiti proces ujedinjenja Evrope, došlo je najprije do zamora o kojem se dugo pričao u EU, a nakon toga je došlo do prećutnog usporavanja tog procesa", kazao je Ðukanović, prenio je portal RTCG.

To je, kako je naveo, za posljedicu imalo pad evro-entuzijazma i reformskog entuzijazma u regionu.

"Za posledicu smo dobili geopolitička interesovanja za zapadni Balkan trećih zemalja, koje, logično, koriste prazan prostor", dodao je crnogorski predsjednik.