Ðukanović glasao, ne iznenađuje ga velika izlaznost

PODGORICA - Predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović glasao je danas na parlamentarnim izborima u toj zemlji i poručio da očekuje da Crna Gora nastavi da se kreće putem ekonomskog i demokratskog razvoja, u pravcu EU, kao i da ga ne iznenađuje i raduje visoka izlasnost u prvom dijelu dana.

Ðukanović je svoje biračko pravo iskoristio u podgoričkoj Osnovnoj školi "Savo Pejanović", sa suprugom i sinom.

"Očekujem da crnogorsko društvo i na ovim izborima potvrdi svoju demokratsku zrelost i odgovornost, kao i da izbori proteknu u uslovima stabilne i demokrtske kulture primjerene Crnoj Gori, te da će zemlja nastaviti da se kreće putem ekonomskog i demokratskog razvoja i dostizanja evrposkih ciljeva", rekao je Ðukanović novinarima.

Na pitanje da prokomentariše visoku izlaznost, koja je do 12 sati oko 45 odsto, Ðukanović kaže da to nije iznenađenje, jer su sve strane pozivale birače da pokušaju svoju obavezu da ispune do podne.

"Raduje me uvijek kada je izlaznost veća, jer to znači da živimo u društvu u kojem ljudi osjećaju odgovornost za budući pravac razvoja. Uvijek je izraz političke patologije niska izlaznost", rekao je Ðukanović.

On je rekao i da ne primjećuje tenzije, već da se tenzije pokušavaju indukovati sa adresa koje su, kaže, "vancrnogorske".

"Ali crnogorsko društvo je prošlo kroz iskušenja više puta. Ne vidim opasnost po stabilnost Crne Gore i sigurnost građana", dodao je on.

Na pitanje o kome govori, kada spominje miješanje u stvari Crne Gore, Ðukanović je rekao da ne žli da govori detaljnije, ali će se to, kaže, samo pokazati kroz današnji i naredne dane, dodajući da od decembra do danas traje "stampedo"u kojem učestvuje "kompletna medijska i politička scena Srbije".

"I jasno je koja se poruka šalje Crnoj Gori. Kako je Crna Gora odgovarala do sada na te poruke, odgovoriće a i ovog puta. Kada kaže, medijska i politička scena, pincetom bismo vjerovatno uspjeli da pronađemo nekoga ko u to nije uključen", rekao je Ðukanović

Upitan očekuje li pad DPS-a poslije tri decenije i hoće li čestitati protivnicima, ukoliko do toga dođe, Ðukanović je rekao da se nikada u takmičenju rezultat ne može znati unapred, ali da je lično ubijeđen da je demokratska volja građana na strani Crne Gore, njene evropske budućnosti i partija koje kreiraju i realizuju takav politički program.

A, čestitanje pobjedniku je, kaže, pitanje demokratske i lične kulture, što se ne dovodi u pitanje.