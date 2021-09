Ðurić: Kurtijev režim gura region na ivicu krvoprolića

VAŠINGTON - Ambasador Srbije u SAD Marko Ðurić ocijenio je da današnjim događajima na sjeveru Kosova i Metohije režim Aljbina Kurtija gura region na ivicu krvoprolića.

Prištinske vlasti danas su oduzimale registarske tablice sa oznakama sa sjevera KiM i uvele su obavezu za vozila iz centralne Srbije moraju imati probne tablice i plaćeno osiguranje, a Ðurić kaže da se time krše svi sporazumi.

"Kurtijev režim na Kosovu gura region na ivicu krvoprolića. Slanje teško naoružanih specijalnih snaga na područja sa većinskim srpskim stanovništvom radi dobijanja jeftinih političkih poena u trci za lokalne izbore 17. oktobra opasno je po život i krši sve sporazume. Molimo vas da prestanete da se igrate sa vatrom dok ne bude prekasno", poručio je Ðurić putem Twittera.

On je dodao da vlada u Prištini treba da se uključi u konstruktivni dijalog sa Beogradom, kao i da radi na stvaranju normalne budućnosti za region.

"Priština ne treba da koristi ukradene kalašnjikove i donirane transportere kako bi zastrašila svoje srpsko stanovništvo. Treba da se stidite sebe, gospodine Kurti", poručio je Ðurić.

1/3 Kurti regime in Kosovo* is pushing the region to the brink of bloodshed. Sending heavily armed special forces to Serb majority areas just for the sake of scoring cheap political points in the run for October 17 local elections is life-threatening and in violation of all...