Ðurić: Neka Tači kaže ko je ubica Ivanovića i ne širi laži

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić pozvao je danas Hašima Tačija da domaćoj i međunarodnoj javnosti imenom i prezimenom kaže ko je ubica Olivera Ivanovića i za to ponudi čvrste dokaze, a ne lažne vijesti i provokacije, kao što je to danas učinio na novogodišnjoj konferenciji za medije.

Tači je danas u Prištini rekao novinarima da se Ivanovicev ubica nalazi u Beogradu, a Ðurić ističe da za to dokaze naravno nema, što ga nije sprječilo da na "mangupski način" pokuša da Srbiju navede da se brani od njegovih besmislenih optužbi.

"Podsećam da Priština skoro godinu dana odbija da sarađuje u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, i da je odbila da sa našim istražnim organima podeli informacije koje bi mogle da dovedu do rasvetljavanja tog zločina", naglasio je on u saopštenju.

Priština, kako ističe Ðurić, ubistvo Olivera Ivanovića na najsramotniji način mjesecima koristi u političko-propagandne svrhe u obračunu sa Srbima na Kosovu i Metohiji i Srbijom.

"Sve to govori o činjenici da Prištini i Hašimu Tačiju nije i nikada nije ni bilo iskreno stalo da nalogodavci i počinioci ubistva Ivanovića budu privedeni pravdi, a nečinjenjem i usmeravanjem istrage u pogrešnom smeru se zapravo potvrđuje da trag do krivaca vodi ka Prištini, a ne ka Beogradu", rekao je on.

