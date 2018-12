Ðurić: Nove mere ugrozile bi budućnost i Srba i Albanaca

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić izjavio je večeras da je svako ko razmišlja o novim mjerama na KiM neprijatelj mira i stabilnosti u regionu, neprijatelj budućnosti i Srba i Albanaca.

"Mi smo ozbiljne razgovore imali, a predsednik Vučić ozbiljnu diplomatsku aktivnost. Imam utisak da je činiocima u međunarodnoj zajednici prilično jasno koliko bi opasno i potencijalno nesagledive posledice donele bilo kakve nove mere. Svako onaj ko danas razmišlja o novim merama, a to želim nedvosmisjeno i jasno da kažem, neprijatelj je mira i stabilnosti u regionu, neprijatelj budućnosti i Srba i Albanaca", rekao je Ðurić u dnevniku RTS.

On se nada da neće doći do bilo kakvih novih mjera prištinskih vlasti protiv Srbije i naglašava da mjere koje su već sada na snazi direktno znače ugrožavanje egzistencije i opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji.

Upitan o tome kakve bi mogle da budu nove mere koje najavljuje Priština, Ðurić kaže da ne treba smatrati da iza takvih mjera stoji samo kosovski premijer Ramuš Haradinaj.

"Ništa manje iza toga su i Kadri Veselji i Hašim Tači, ali siguran sam da i ne treba biti naivan da iza toga stoje i pojedini zapadni politički krugovi koji žele da Srbiju dovedu pred svršen čin. Zapravo se ovde vodi politika svršenog čina protiv i prema Srbije. Zato se vodi ovolika kampanja i zato ste mogli da čujete Ramuša Haradinaja koji je, podsetiću, izjavio 19. novembra da je ostalo još 30 dana do rušenja predsednika Vučića - dakle još osam dana i vidim da se radi puno na svemu tome", rekao je Ðurić.

Odgovarajući na pitanje da li će država ovaj put reagovati, Ðurić je istakao da je jedina osoba ovlašćena da donosi takvu odluku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ono što mogu da kažem da je on čovek i političar koji se ponaša ozbiljno i odgovorno i da je on lično načelno protiv upotrebe sile. Za njega je upotreba sile uvek poslednja opcija. Ako bi do tako nečega ikada i došlo, to bi uvek bila samo poslednja opcija. Predsednik Vučić je protiv tako nečega, a Srbija se čvrsto i ozbiljno drži za očuvanje mira", kazao je Ðurić.

Istakao je da je srpski narod na Kosovu i Metohiji riješen da se bori.

"Tri nedelje vidite snažnu, mirnu, gandijevsku borbu naših ljudi da opstanu na Kosovu i Metohiji. Budite sigurni a će se sa time uz podršku države Srbije, uz podršku Vlade, uz poršku predsednika, ja bih rekao uz podršku i solidarnost celog naroda nastaviti", rekao je direktor Kancelarije za KiM.

U vezi sa najavana da će biti formirana kosovska vojska, Ðurić podseća sa KFOR i NATO nemaju mandat da naoružavaju, već da spriječe formiranje bilo kakve albanske paravojne formacije.

"Član 14 Rezolucije 1244, stav b, nalaže KFOR-u da razoruža sve albanske paravojne formacije. Zadatak KFOR-a je da spreči stvaranje takve vojske. Njeno stvaranje bilo bi pretnja miru i stabilnosti u regionu. Ponavljam, Srbija želi mir i stabilnost, za to se bore i njen narod i njena Vlada i predsednik Srbije. Želimo budućnost normalnost, a sve drugo mora da bude poraženo kao politika", kaže Ðurić.