Ðurić: Srbi na KiM su žrtve represije i nasilja

NJUJORK - Srbi na KiM su žrtve kampanje represije i nasilja koja traje mjesecima i godinama unazad, a kulminirala je posljednjih nedjelju dana slanjem do zuba naoružanih specijanih jedinica na sjever KiM protivno svim postojećim sporazumima i zdravom razumu, izjavio je danas u Njujorku za Tanjug ambasador Srbije u SAD Marko Ðurić.

"Tim Srbije na čelu sa premijerkom (Anom) Brnabić i ministrom (spoljnih poslova Nikolom) Selakovićem je ovde u UN iskoristio priliku da upozna čitavu međunarodnu zajednicu sa poslednjim dešavanjima i mogu da kažem da danas čitava međunardona zajednica zna da su Srbi žrtve, da je Priština prva počela da povlači poteze koji vode ka eskalaciji, a trudio sam se i da u razgovorima sa predstavnicima američke administracije ukažem na motive i pobude vođa Albanaca u Prištini koji osim lokalnih izbora koji predstoje 17. oktobra očigledno pokazuju i izraženu nervozu zbog činjenice da je došlo do svojevrsnog geopolitičkog preokreta u regionu", rekao je Ðurić.

Prema njegovim riječima, Srbija koja je nekada bila ''omiljeni loš momak zapadnih država'', kontinuirano prethodnih godina gradeći bolje i normalne odnose, danas ima otvorena vrata da iznese svoje mišljenje i kod onih koji su tradiconalni partneri i saveznici vlasti u Prištini i na čiju podršku je Priština bezpogovorno računala.

"Danas i neki od njih znaju da je Priština ta koja se iracionalno ponaša, a još više znaju da je Srbija u prethodnih nekoliko godina zahvaljujcuhi pre svega politici čiji je glavni arhitekta predsednik Aleksandar Vučić uspela da ojača svoje spoljnopolitičke pozicije, svoje ekonomske potencijale, svoje odbrambene potencijale da se profiliše iz zemlje koja je bila doživljena kao generator sukoba i konflikta u zemlju koja otvara Balkan, koja uklanja prepreke, barijere i granice, i kao zemlja koja je stub razvoja i napretka čitavog regiona", istakao je Ðurić.

On je rekao da zato danas, kada Srbija kaže da je žrtva represije, a jeste žrtva represije i da su Srbi na Kosovu i Metohiji žrtve terora i nasilja, a jesu žrtve terora i nasilja, to rezonuje mnogo dublje i mnogo ozbiljnije nego što je to bilo prije mnogo godina.

"Mi smo juče imali ozbiljne razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Država koje je predvodila premijerka Brnabić, zadovoljan sam tokom tih razgovora, ne bi bilo diplomatski da izlažem sve njihove detalje, ali očekujem konstruktivni doprinos međunarodne zajednice u narednim danima i pravo i pravda su na našoj strani, a našem narodu na Kosovu i Metohiji želim da poručim da sam svim srcem uz njih da se svakoga dana danonoćno borimo za njih i da ćemo se potruditi da istina o njima stigne do savkog poslednjeg predstavnika međunarodne zajednice u Ujedinjenim nacijama i da od Mauritanije, Senegala, Kenije do Vašingtona, Moskve i Pekinga svi čuju i ko god može podrži poziciju Srbije", poručio je Ðurić.

''Ovoga puta nećemo biti sami, ovo nije 1999. godina, Srbija nije sama, Srbija radi u najboljem mogućem pravcu'', istakao je on.