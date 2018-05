Ðurić Tačiju: Ne trebam lažne isprave, imam pasoš Srbije

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je večeras predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, da mu nisu potrebne ponuđene lažne putne isprave, jer ima pasoš Srbije i bez viza može da putuje u 119 zemalja svijeta.

"Podsećam takozvanog predsednika privremenih institucija AP KiM Hašima Tačija, koji mi je cinično 'ponudio' inače nepostojeće državljanstvo južne pokrajine moje države, da već imam pasoš Republike Srbije, sa kojim, kao i svi građani Srbije, bez viza mogu da putujem u 119 zemalja širom sveta, tako da mi nisu potrebne ponuđene lažne putne isprave", saopštio je Ðurić.

"Kada bi te isprave nešto vredele, ne bi on, Haradinaj i njihove prištinske kolege javno vadili pasoše Republike Albanije", kazao je Ðurić.

"Dobro je to što mnogi njihovi bliski rođaci i prijatelji imaju i pasoše Srbije, ali bi trebalo da objasne svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji da li je to što lažni pasoš koji im izdaju ne vredi ništa posledica toga što im je 'država' lažna i nepriznata, pa su i dokumenta nepriznata, ili je to posledica nivoa korupcije i kriminala u lažnoj državi, zbog čega ih čak ni njihovi najveći zaštitnici u svoje zemlje ne puštaju bez vize", zaključio je Ðurić.

Tači je u intervjuuu Klanu Kosova juče rekao da će Ðuriću, ukoliko je toliko zainteresovan za dolazak na Kosovo, dati državljanstvo.