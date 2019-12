5.000 KM za hitne intervencije u zgradama

DOBOJ - Ukoliko im pukne cijev, iznenada počne da prokišnjava krov ili na njihovoj zgradi pada fasada, zajednice etažnih vlasnika mogu da računaju na 5.000 KM, koliko će u hitnim slučajevima biti izdvajano iz gradske kase, a ko će dobiti novac, pored komisije, odlučivaće i prvi čovjek grada Doboja.

U kakvom su stanju stambeni objekti te na kakve vrste intervencija najčešće troše novac prikupljen od stanara, većina predsjednika zajednica etažnih vlasnika nije bila raspoložena da govori, tako da nismo uspjeli saznati ni u kojim slučajevima se obraćaju lokalnoj vlasti za pomoć, ali je zato opozicija imala šta da kaže na ovu temu.

"Moramo biti realni da je to dobra odluka, da se grad stara o tome da se vodi računa i o zgradama i o uređenju dvorišta. Međutim, postoji opravdana bojazan da će ta sredstva biti nesavjesno trošena, da će biti nepravedno raspoređena. Međutim, nismo u startu htjeli da budemo protiv te odluke, ali sigurno da ćemo biti žestoki kritičari u slučaju da se desi nesavjesno trošenje sredstava", kaže Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, rekao je da je to dobra odluka, kao mnoge u početku, te da treba pomoći ZEV-ovima.

"Međutim, ovdje smo opet došli do toga da i poslije komisije i pored komisije je gradonačelnik ta osoba koja odlučuje kojem će se ZEV-u pomoći. Ja mislim da to treba da bude malo transparentnije, da to radi komisija, da to rade svi organi u gradu, a ne da to uvijek mora da odluči jedan jedini čovjek", smatra on.

Iz Gradske uprave poručuju da Odluka o utvrđivanju kriterijuma raspodjele budžetskih sredstava zajednicama etažnih vlasnika u hitnim slučajevima nije ništa novo te da je samo utvrđen novi iznos novca.

"To je bilo i u prethodnim godinama. Meni je, moram priznati, malo neobično i zato sam bila u čudu sve vrijeme, da li naše kolege uopšte čitaju matrijale. Ja sam odbornik od 2012. godine i uvijek smo imali tu odluku, ovdje se samo radi o različitom iznosu, znači sada se to povećalo na 5.000 KM", izjavila je Sanja Vulić, predsjednica Skupštine grada Doboj, te podsjetila da je ove godine jedan ZEV nagrađen.

Naime, povodom Dana grada zajednica etažnih vlasnika 94 stana, 15 poslovnih prostora i 11 garaža iz Kolubarske ulice SP 83 u naselju Pijeskovi dobila je nagradu od 3.000 KM.