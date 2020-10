Aco Stanišić: Nastavićemo razvoj Pala

Demokratski savez - Demos jedna je od najbrže rastućih partija u Sarajevsko-romanijskoj regiji, a o trenutnim aktivnostima i očekivanjima na lokalnim izborima razgovarali smo sa Acom Stanišićem, predsjednikom Regionalnog odbora Demokratskog saveza – DEMOS Sarajevsko-romanijske regije i nosiocem liste kandidata Demokratskog saveza – DEMOS Pale za Skupštinu opštine Pale.

Кrenućemo od najakutelnijih dešavanja, Demos je u Palama obustavio sva javna okupljanja u sklopu predizborne kampanje zbog pogoršane epidemiološke situacije u vašoj opštini. Na koji način ćete sada sprovoditi kampanju?

STANIŠIĆ: Opštinski odbor Demokratskog odbora – DEMOS Pale odlučio je da obustavi sve predizborne aktivnosti koje podrazumijevaju veća javna okupljanja, a koja je i pored najbolje volje jako teško iskontrolisati. Razlog za ovakvu odluku je svakako briga za zdravlje naših sugrađana, posebno u uslovima pogoršane epidemiološke situacije u Palama do koje je, prema riječima nadležnih, došlo upravo zbog nebrige i neodgovornog ponašanja i organizacije proslava i okupljanja. U ovom momentu svi moramo biti svjesni u kakvoj se situaciji nalazimo, da virus ne bira i da se različito manifestuje od pojedinca do pojedinca, te da je jako veliki broj mladih ljudi u teškom stanju.

Odgovornost je na svakom od nas, a u DEMOS-u smo mišljenja da upravo mi iz političkih partija, koji pretendujemo da budemo izabrani da odlučujemo u ime građana, treba da budemo primjer i pokažemo da nema cilja koji je u ovom trenutku preči od toga da sačuvamo zdravlje i živote naših sugrađana, a u drugom redu i našu privredu jer bi dodatno pogoršanje epidemiološke situacije dovelo možda i do ponovnog zatvaranja, što bi naš privredni i ekonomski sistem jako teško podnijeli.

Moramo pokazati odgovornost i da ne postoje dupla mjerila i aršini. Što se tiče načina vođenja kampanje, Pale su mala sredina u kojoj se svi poznajemo i gdje je lako posredno prezentovati svoje politike i programe putem prijatelja i poznanika, a i moderne tehnologije nam daju širok spektar mogućnosti za promovisanje. Naravno, one aktivnosti koje podrazumijevaju manji broj ljudi, kao i direktan kontakt a biračima uz poštovanje svih mjera zaštite nismo obustavili.

Demos je na Palama prema riječima mnogih jedan od najlojalnijih, ako ne i najlojalniji partner SNSD-a. Da li promjene u vladajućoj koaliciji na republičkom nivou mogu uticati na rezultate na lokalu?

STANIŠIĆ: Politika naše stranke je takva da ne komentarišemo previranja u drugim političkim partijama, već da se isključivo bavimo svojom organizacijom. Što se tiče posljednjih događaja na nivou koalicije čiji smo i mi dio, vjerujem da one neće imati veće posljedice na funkcionisanje skupštinske većine u Narodnoj skupštini i funkcionisanje Vlade Republike Srpske, ali ni na izborne rezultate na lokalnom nivou. Sva istraživanja, ona relevantna, daju značajnu prednost Jugoviću i Ćosiću.

DEMOS Pale je nedavno potpisao Sporazum o podršci kanidaturi Boška Jugovića, a svi naši opštinski odbori opština u sastavu Grada Istočno Sarajevo podržali su kandidaturu Ljubiše Ćosića, što takođe govori u prilog tome da podržavamo njihovu viziju razvoja opštine i grada i da vjerujemo u pobjedu i nastavak dobre saradnje i u naredne četiri godine. Takođe, za razvoj opštine je bitno i to da vlast na lokalnom nivou ostvaruje dobru saradnju sa vlašću na nivou Republike Srpske i da sam razvoj naše opštine ne bude žrtva nekih političkih igrarija i potkusurivanja. Odličan primjer za to je, upravo, naša opština u koju je Vlada Republike Srpske u posljednje četiri godine uložila značajna sredstva, posebno u razvoj Jahorine, a od čega benefite već osjećaju i građani i ekonomija ne samo Pala, već i regije.

Poseban zamah daće nam i sad već izvjesna gradnja gondole, koja će dati odličan zamajac turističkom i privrednom razvoju Pala i regije. Isto tako, jako je bitno Palama dati značajnije mjesto u sistemu funcionisanja Grada Istočno Sarajevo, što u proteklom periodu nije bio slučaj. Upravo je to jedna od okosnica sporazuma o podršci kandidaturi Ljubiše Ćosića koju sam već spomenuo, a kroz koji želimo da se bar djelimično kompenzuju sve loše odluke iz prethodnog perioda, poput preseljenja Skupštine grada sa Pala i drugih loših odluka tadašnje paljanske i gradske vlasti.

Svjesni smo da se većina tih odluka sada ne može popraviti i promijeniti, ali želimo da u narednom periodu radimo bolje i drugačije od prethodnika i prije svega, realizujemo bar nekoliko velikih i značajnih projekata u Palama, a koji će biti realizovani kao projekti Grada Istočno Sarajevo.

Šta je to s čim Demos u Palama i Sarajevsko-romanijskoj regiji izlazi pred birače? Šta je to što vas odvaja od drugih?

STANIŠIĆ: DEMOS-u su ovo prvi izbori i prvi test pred građanima. Ono sa čim izlazimo pred građane su realne ideje i prijedlozi njihove realizacije, kojima ćemo Pale učiniti boljim i atraktivnijim mjestom za život. Кao što sam pomenuo i ranije, Pale su malo mjesto i na našoj listi su se našli ljudi koji su prepoznati u svojim sredinama kao vrijedni, odgovorni i pouzdani.

To ko smo i šta smo uradili do sada dajemo građanima na ocjenu, kako pojedinačno, tako i kao tim. Nismo neko ko priča bajke o sebi, ko pred građane izlazi gradeći predstave i iluzije o sebi, koje lako možete oboriti razgovorom s nekim od poznanika i sa par klikova na internetu. I to je ono što nas odvaja od drugih.

Čvrsto stojimo na zemlji, imamo znanja i iskustva, što smo dokazali kroz svoje profesije i spremni smo da to znanje i iskustvo stavimo na raspolaganje zajednici i od Pala napravimo poželjno mjesto za život i mjesto gdje će mladi ljudi graditi svoj dom, a ne tražiti svoje mjesto pod suncem daleko odavde.

Кakav izborni rezultat Demos očekuje u Palama i regiji?

STANIŠIĆ: DEMOS u Palama ima jako ambiciozne planove, a to je da na lokalnim izborima ostvarimo rezultat koji nam garantuje šest odborničkih mandata u Skupštini opštine Pale i pet odbornika u Skupštini grada Istočno Sarajevo. Ovakav rezultat nam daje dobar osnov za dalji rast i razvoj, jer planiramo da na Opštim izborima 2022. godine DEMOS u ovoj regiji osvoji poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da poslanik bude upravo sa Pala. Кada je riječ o očekivanim rezultatima u Sarajevsko-romanijskoj regiji, DEMOS očekuje osvajanje od 16 do 20 odborničkih mandata.

Direktor ste Elektrodistribucije Pale – kakvo je stanje u preduzeću? Prethodno ste godinama radili kao uspješan rukovodilac u realnom sektoru – ima li razlike?

STANIŠIĆ: I ima i nema. Кada naučite da radite na jedan način, vi te navike nosite sa sobom gdje god da krenete. Sav svoj dosadašnji radni vijek, a to je više od 25 godina, proveo sam u privredi, suočavajući se sa svim izazovima koje posao nosi i trudeći se da postignem sve zacrtane ciljeve i takve navike sam prenio sa sobom i u Elektrodistribuciju. Trudim se da uđem u sve segmente posla, od onih koji se tiču samo uprave do onih najsitnijih koji su dio posla naših terenskih radnika.

Svejstan sam da sam, ma koliko da sam direktor, samo jedan točak u tom sistemu i da samo kao tim i kroz poznavanje svih problema i izazova možemo postići dobre rezultate. Uz to, poseban elan i energiju mi daje i negativna slika javnih preduzeća u javnosti, jer me motiviše da pokažem da može drugačije.

Holding Elektroprivrede je u procesu restrukturiranja koje za cilj ima stvaranje efikasnog i finansijski održivog preduzeća. Jedan od naših prvih zadataka u ovom procesu je smanjenje broja radnika, što je uvijek osjetljiv proces, ali smo kroz program dobrovoljnog odlaska uz stimulativnu otpremninu došli do brojke koja čak premašuje neophodno smanjenje broja izvršilaca.

I za kraj, koja je vaša poruka glasačima?

STANIŠIĆ: Moja poruka njima jeste da budu BIRAČI i da izaberu među svim ponuđenim opcijama onu za koju vjeruju da će učiniti sve ono za šta se zalažu ovih dana u kampanji. Jer kada pogledate, programi i poruke svih partija su slični, gotovo isti, ali kad dođe do realizacije nastaju problemi i mnogi zaborave šta su obećali.

Zato je moja poruka glasačima da biraju mudro, da ne vjeruju lijepim slikama i još ljepšim pričama, već da procjene gdje tu leži istina i da svoj glas daju djelima, a ne riječima onih koji im taj glas traže.