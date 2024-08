Adaptivno upravljanje saobraćajem na 163 raskrsnice

SARAJEVO - Sinoć su počeli radovi na prvoj od 163 raskrsnice u sklopu projekta adaptivno upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo, nakon što je ranije potpisan ugovor i ozvaničen početak radova, vršena snimanja raskrsnica i prikupljanje podataka, te izvršeno projektovanje različitih faza po raskrsnicama.

Snimanja su podrazumijevala postavljanje kamera i radara specijaliziranih za prikupljanje podataka o tačnom broju vozila, prolascima vozila kroz raskrsnicu, te skretanjima na raskrsnicama 24 sata dnevno.

Kako je istaknuto, različite vrste radova će se izvoditi na raskrsnicima, sve u zavisnosti od složenosti svake raskrsnice pojedinačno. Radovi su sinoć počeli u užem centru grada, na raskrsnici na Drveniji, a dalje prema planu u prvoj fazi izvodiće se radovi na glavnoj gradskoj saobraćajnici, dok su sporedne i ostale semaforizirane raskrsnice podijeljene na ostale faze.

"Na svim semaforiziranim raskrsnicama biće izvršena antikorozivna zaštita i farbanje semaforskih stubova, zamjena ili postavljanje novih stubova, kao i postavljanje potpuno nove kablovske i podzemne kanalizacije. Izvršiće se instalacija novih LED semaforskih lanterni, kao i pješačkih tastera čiji će zvučni signal od sada biti u sklopu lanterni, kako ne bi bile predmet uništavanja i vandalizama kao u godinama ranije. Na taj način Sarajevo će biti jedan od rijetkih gradova u Europi koji će imati tastere i zvučne signale za pješake na svim semaforiziranim raskrsnicama. Pored navedenog, raskrsnice će imati različite detektore, kamere i senzore za detektovanje nakupljanja vozila", rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta tokom obilaska radova na Drveniji.

Jedan od najbitnijih detektora biće onaj za tramvaje gdje će sistem prepoznavati približavanje tramvaja raskrsnici i davati slobodan prolaz tramvajima i na taj način tramvajski saobraćaj će imati prioritet prolaska na svim raskrsnicama.

"Postojeći sistem ne posjeduje nikakvu mogućnost automatizacije i prilagođavanja, ne postoji zeleni val, a sve su to razlozi zbog kojih dolazi do zagušenja saobraćaja i gužvi. U velikim evropskim gradovima, uvođenjem adaptivnog upravljanja saobraćajem, gužve i zagađenje su smanjeni do 30 posto, što se očekuje i za glavni grad Bosne i Hercegovine. Očekuje nas veliki posao i siguran sam da će Sarajevo ovim projektom doživjeti veliki napredak", rekao je ministar Šteta.

Za vrijeme izvođenja radova na raskrsnicama, istovremeno će se opremati savremeni centar za upravljanje saobraćajem. Radovi će se uglavnom vršiti u noćnim satima kako bi se u najmanjoj mogućoj mjeri uticalo na saobraćaj, te će se nastojati zadržati funkcionalnost postojećih semafora koliko god je to moguće do konačne zamjene na svim raskrsnicama.

Građani će biti obaviješteni o radovima na svim raskrsnicama, a očekivanja su da radovi na svim raskrsnicama budu završeni u 2025. godini, kada će sistem u potpunosti i zaživjeti.

