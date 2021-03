Ademović predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajevo, Srdić odustao

SARAJEVO - Nakon tajnog glasanja, gdje je 25 od 28 vijećnika biralo predsjedavajućeg Gradskog vijeća, na ovu poziciju je sa 18 glasova izabran Jasmin Ademović.

Ademovićev protivkandidat Srđan Srdić povukao je svoju kandidaturu zbog optužbi da opstruira kandidaturu Bogića Bogićevića za gradonačelnika.

Tako je Ademović ostao jedini kandidat za poziciju predsjedavajućeg.

Tri vijećnika nisu bila prisutna, pa su tri listića ostala neiskorištena, dok su četiri listića bila nevažeća.

Slijedi izbor zamjenika predsjedavajućeg.

Srđan Srdić, vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva koji je bio kandidat za predsjedavjaućeg ovog vijeća, odlučio je da odustane od kandidature za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Sarajevo.

"Ko sam ja, jedan od krivaca, a svi smo krivci, ja povlačim kandidaturu za predsjedavajućeg. Ako na koljena treba kleknuti, kleknut ću da Bogić Bogićević opet bude kandidat za gradonačelnika. Bogićević nigdje mene nije spomenuo niti okrivio, već suprotno, okrivio je vas za sve ovo, i to imajte na umu do kraja života. Nekoliko ljudi iz vaših redova vas je izdalo, to nemojte zaboraviti. Hvala gospodinu Bogićeviću što nije ukaljao moje ime i moje porodice, kao što su to mnogi uradili"; poručio je Srdić.

Trenutno je za predsjedavajućeg Gradskog vijeća jedini kandidat je Jasmin Ademović (NiP).

Sjednica je u srijedu prekinuta prije dva dana zbog nedostatka kvoruma nakon što su je napustili Seid Škaljić iz Narodnog evropskog saveza (NES), Vedran Dodik iz Saveza za Stari Grad (SzS), Bajro Biber iz Bosanske stranke (BOSS), Drago Jurić iz Unije socijaldemokrata (USD) te samostalni vijećnici Jasmin Skorupan i Enisa Spahić.

To se desilo nakon što ni Ademović, ni samostalni vijećnik Srđan Srdić, nisu imali dovoljan broj glasova da bi bili izabrani za predsjedavajućeg vijeća.