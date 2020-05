Adžić: Gradiška prihvatila veliki broj Srba iz zapadne Slavonije

GRADIŠKA - Gradiški gradonačelnik Zoran Adžić rekao je danas, nakon obilježavanja 25 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, da je Gradiška prihvatila veliki broj tih ljudi za koje je most na Savi tada bio most slobode i spasa, te da žrtve stradale 1995. godine nikad neće biti zaboravljene.

"Gradiška je prihvatila kao svoje građane mnoge od njih koji su odlučili da ostanu da žive u ovom gradu. Više ne možemo govoriti da su to ljudi iz drugih krajeva, nego naši građani. Gradiška je pomogla tim ljudima da ponovo formiraju ognjišta i održe porodice na okupu", naglasio je Adžić.

On je istakao da je važno obilježiti datum egzodusa Srba iz zapadne Slavonije i sjetiti se 283 poginula Srbina.

"Ne možemo to da zaboravimo, ali Gradiška i Republika Srpska gledaju i dalje u ovaj most kao most koji treba da nas spaja na putu razvoja", poručio je Adžić.

On je istakao da Gradiška već ima saradnju sa okolnim gradovima u Hrvatskoj - Okučanima, Novom Gradiškom, Lipikom, Pakracom i Daruvarom, te da je spremna za nastavak kontakata u obostranom interesu.

U Gradišci je danas obilježeno 25 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije.

U Hramu Pokrova Presvete Bogorodice služen je pomen i parastos stradalim, a vijenci i cvijeće su položeni na spomen-ploču na ulazu u gradiški hram i spušteni u rijeku Savu sa mosta spasa.

Hrvatske vojno-policijske snage 1. i 2. maja 1995. godine izvršile su akciju "Bljesak" na zapadnu Slavoniju, koja je bila zona pod zaštitom UN, gdje su ubili 283 Srba, uključujući 114 civila, među kojima 56 žena i osmoro djece. U akaciji je protjerano 15.000 Srba.

U egzodusu prema Republici Srpskoj, srpski narod zapadne Slavonije, na putu prema mostu spasa do rijeke Save, nemilosrdno gađan avionskim bombama, maljutkama iz helikoptera, topovskim granatama i snajperskim mecima.