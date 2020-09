Akcija u Tuzli: Volonteri ne mogu načistiti koliko građani bacaju

TUZLA - Tridesetak volontera akcije "Let's Do it" Tuzla čistilo je danas ilegalne deponije smeća na izletištu Ilinčica, nadomak Tuzle.

Volonteri su poručili da je sramno za zajednicu i društvo da svake godine čiste iste deponije.

Već devet godina se organizuju terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada na području grada Tuzle.

Osim Ilinčice, otpad čiste i na još nekoliko lokacija i mjesnih zajednica.

Prethodnih godina akcije su bile masovnije i trajale su jedan dan, ali zbog aktuelne pandemije virusa korona organizovano je više manjih akcija s manjim brojem volontera.

Lokacija koju volonteri najviše čiste je izletište Ilinčica, nadomak Tuzle.

"Mi ovdje imamo oko sedam deponija koje svake godine čistimo iznova. Situacija na deponijama varira. Na nekoj deponiji nađemo manju količinu otpada za razliku od prošle, na nekoj više. U suštini je količina otpada ista, varira u dvije-tri tone. Ne poboljšava se svijest pojedinaca koji godinama ostavljaju otpad na Ilinčici", pojasnio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta "Let's Do it" Tuzla.

Koliko su pojedinci nemarni i neodgovorni pokazuje činjenica da volonteri nailaze na razni otpad pa čak i animalni. Kako su kazali, uklanjali su i građevinski otpad, kauče, stolice itd.

"Ilinčica je prirodni ambijent na svega nekoliko minuta pješke od centra grada. Zamišljamo kakva bi situacija bila da ne čistimo ovo godinama. Kolike bi to deponije bile, koliko bi smrdilo to", kazao je Imamović i podsjetio da nema sistemskog rješenja za ilegalno odlaganje otpada, ali da su ovakve akcije podstrek za promjene.

Kroz projekat volonteri, odnosno učenici srednjih škola, pokušavaju pokupiti što više smeća u vreće, a to dalje odvlači nadležna komunalna služba.

"Već tri godine čistim i nastavit ću pomagati u čišćenju. Jako je bitno da očuvamo prirodu, ne samo zbog nas već i zbog ostalih bića. Priroda je lijepa i treba da je sačuvamo", poručio je volonter Danijel Pušanić.

Akcija "Let's Do it" u BiH je dio svjetskog pokreta "Let's Do it World", u kojem učestvuje 168 zemalja. U dosadašnjim akcijama je učestvovalo 35 miliona volontera na svjetskom nivou.