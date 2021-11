Apel iz Doboja: Oružju nije mjesto na slavljima

DOBOJ - Pištolj je oružje kojim su najčešće Dobojlije prethodnih godina proslavljale praznike, a prema evidenciji dobojske policije u slavljeničkom raspoloženju nije bilo upotrebe automatskog ili poluautomatskog naoružanja.

S obzirom na to da počinje sezona vjerskih praznika, odnosno slava, a bliže se i novogodišnji i božićni praznici, iz Policijske uprave Doboj apeluju na građane da se uzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom predstojećih slavlja.

"Svaki ispaljen metak negdje će završiti, može prouzrokovati posljedice ili po lice ili po imovinu. Svaki metak u slobodnom padu može negdje udariti ili pogoditi nešto. Upravo iz tog razloga, pored uznemirenja koje izaziva zvučni efekat upotrebe oružja, treba da se uzdrže upotrebe oružja da ne bi doveli do posljedica po građane i imovinu", rekao je danas Zoran Vasilić, inspektor u Sektoru policije Policijske uprave Doboj.

U ovoj godini je zabilježen jedan slučaj neovlaštene upotrebe oružja, srećom bez posljedica, a od 2016. u pet navrata su se građani veselili pucajući iz pištolja, pa je tako na jednoj svadbi gost povrijeđen dok je pucao.

"Slaviti se može i bez oružja", smatraju Dobojlije koje smo anketirali, a koje se žale da ih nervira i upotreba petardi koje roditelji kupuju djeci.

"Nekada je bila tradicija, nekada se kod naših crkava pucalo iz prangija, ali to je bilo u određenom prostoru, a sada pucaju s prozora i u svaka doba", priča Vojko Zrnić te dodaje da ima dozvolu za oružje, ali ga, kaže, ne upotrebljava da bi slavio.

"Sve nas koji smo preživjeli rat ne asocira ni na šta lijepo, zaista sam protiv toga i mislim da to ipak treba zabraniti ili redukovati. Nisam za to, jednostavno je ružan osjećaj. Ne znam kako to doživljavaju djeca, kako životinje, kako stari ljudi koje bude te detonacije", iskrena je Dobojka.

"Neka privode, kažnjavaju. Kaznite jednog, pet drugih neće to raditi", smatra stariji Dobojlija.