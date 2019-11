"Aura" poklonila EKG aparat gradiškoj bolnici

GRADIŠKA - Osiguravajuće društvo “Aura” doniralo je savremeni EKG aparat bolnici u Gradišci i na taj način još jednom pokazalo da su društveno odgovorna kompanija, koja brine o potrebama stanovništva.

Ovu vrijednu donaciju juče je predstavnicima gradiške bolnice uručio direktor prodaje u Osiguranju “Aura” Anđelko Ateljević.

“Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam upravo ja u ime kompanije uručio ovu donaciju zaposlenima u bolnici, koji imaju najodgovorniji posao”, rekao je Ateljević.

Dodao je da se nada da će primjer “Aure” slijediti i ostale osiguravajuće kuće, jer je, kako kaže, zdravlje imperativ imperativa.

Ateljević je naglasio da je “Aura” u dosadašnjoj praksi, kao društveno odgovorna kompanija, u više navrata bila donator ovih i sličnih uređaja, koji će na najbolji mogući način stručnjacima omogućiti da blagovremeno dijagnostikuju problem te da svojim znanjem i umijećem spase ljudski život.

“Sama ideja potekla je od našeg prijatelja ljekara, koji je trenutno na specijalizaciji”, istakao je Ateljević.

“Aura” je, kako je objasnio Ateljević, mlada osiguravajuća kuća sa sjedištem u Banjaluci, koja podržava sve aktivnosti ovog karaktera, ali je ovo prvi put da to iznose u javnost.

“Mi, kao što vodimo brigu o našim klijentima, pokušavamo na sličan način pomoći i svima ostalima. Naš slogan i jeste “Neka vas čuva Aura” “, kazao je Ateljević i dodao da će i u narednom periodu, u skladu sa svojim mogućnostima pokušati da pomognu onima kojima je to potrebno.

Načelnica Internog odjeljenja bolnice Gradiška Milanka Bajić-Živanić zahvalila je Osiguranju “Aura” na ovoj donaciji, jer je EKG aparat neophodan za pregled svih internističkih pacijenata.

“Bilo koji pregled počinje sa EKG zapisom. Zbog toga nam je još jedan ovaj aparat bio neophodan. Do sada smo raspolagali sa tri ova aparata, ali s obzirom na to da je to starija oprema, pa se često kvari, novi EKG nam je dobrodošao”, rekla je Bajić-Živanić i dodala da EKG aparat ne pokriva samo pacijente internog odjeljenja nego i ostala odjeljenja.

Menadžer prodaje u kompaniji “Bawariamed” Duško Milovanović zahvalio je “Auri” na ukazanom povjerenju, jer su njih izabrali kao partnera u ovoj humanoj misiji.

“Ovo je velika stvar koju je “Aura” učinila za stanovništvo Gradiške, jer je donacija medicinske opreme zdravstvenim ustanovama i direktna donacija njihovim pacijentima”, naglasio je Milovanović.

