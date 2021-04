Avdalović: Zahvalnost Dodiku i Vučiću, čekamo ih spremni

NEVESINJE - Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović zahvalio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku što se Nevesinje našlo među četiri opštine koje će Srbija značajno pomoći.

"Predsjednik Dodik juče je najavio da će zajedno sa predsjednikom Vučićem posjetiti Nevesinje i na licu mjesta sa rukovodstvom naše opštine razgovarati o projektima koji bi puno značili za Nevesinje u privrednom smislu", izjavio je Avdalović Srni.

On je naveo da je Vučić rekao da će pomoć biti usmjerena na putnu infrastrukturu, školske objekte, objekte kulture, kanalizacije.

"Naši projekti koje već imamo u planu se uklapaju u to, a neki od njih su rekonstrukcija objekta u centru grada u kojem je smještena Muzička škola, Narodna biblioteka, Gradska galerija i biće spomen-soba", rekao je Avdalović.

On je dodao da će jedan od kandidovanih projekata vjerovatno biti magistralni put prema Mostaru do granice sa Federacijom koji je u veoma lošem stanju.

"Riječ je o veoma frekventnom putu. Tender za rekonstrukciju tog puta je propao prošle godine. Ove godine čekamo sa rješenjem, a sada imamo novu nadu da će ove godine biti rehabilitovan", rekao je Avdalović.

On je napomenuo da su ova dva projekta već kandidovana prema Srbiji, a da će sa svojim saradnicima pripremiti i druge projekte poput kanalizacije u prigradskim naseljima, rekonstrukciju školskih objekata i ulica u gradskim i prigradskim naseljima itd.

Avdalović je naglasio da je sredstvima Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske rekonstruisan Dom kulture "Nebojša Glogovac" u Nevesinju.

"Srećan sam kao Srbin i stanovnik Republike Srpske što su dvojica predsjednika Vučić i Dodik prvi put u istoriji omogućili da pomoć iz Srbije ide sistematski i da se ni od koga ne krije. Uvijek kroz istoriju pomoć iz Srbije je dolazila nekako krijući, dodvoravajući se Beču, Berlinu, Londonu, Moskvi. Ako su nam pomagali to je bilo krijući, `ispod žita`, a Vučić je prvi predsjednik Srbije koji je imao hrabrosti i političke drskosti da to radi javno, sistematski na očigled cijelog svijeta. Mislim da tako i treba da bude i zbog toga sam mu zahvalan do neba", poručio je Avdalović.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je u Banjaluci najavio da će Srbija u višemilionskim iznosima pomoći infrastrukturne projekte u četiri opštine Nevesinju, Kostajnici, Dubici i Drvaru.