Bajtarević: Opština će platiti troškove sanacije pravoslavne kapele

Načelnik opštine Kakanj Mirnes Bajtarević rekao je da će opština platiti troškove sanacije kapele na pravoslavnom groblju u selu Bosna iz koje su nepoznata lica ukrala bogoslužbene predmete, te zatražio od pravosuđa da počinioci oštro budu kažnjeni.

"Mojim uvaženim sugrađanima pravoslavne vjere upućujem izraze dubokog poštovanja i istinskog žaljenja zbog onog što se dogodilo u selu Bosna", rekao je Bajtarević i dodao da duboko žali i zbog slučajeva krađa na katoličkim grobljima.

On je naveo da je ponosan na činjenicu da su "lijepi međuljudski odnosi i tolerancija najljepši ukras Kaknja", prenio je "Avaz".

"To se ogleda u značajnim novčanim izdvajanjima za projekte Srpske pravoslavne crkvene opštine Kakanj, od obnove i proširenja Parohijskog doma, rekonstrukcije pravoslavne crkve, do obnove kapela, popravke puteva koji vode do kapela i drugo", rekao je Bajtarević.

Nepoznata lica provalila su u kapelu na pravoslavnom groblju u selu Bosna, kod Bilješeva u opštini Kakanj, iz koje su ukradeni neki od bogoslužbenih predmeta, a razbijen je i prozor, potvrdio je juče Srni paroh kakanjski jerej Dragiša Cvjetković.

Cvjetković kaže da su parohijani vidjeli da je polomljen prozor na kapeli kada su, na Zadušnice, obišli pravoslavno groblje.

"Pregledom je utvrđeno da je iz kapele ukradeno kandilo, jedna ikona, metalni svijećnjak i nekoliko boca vina, te da je pričinjena materijalna šteta na prozoru koji je polomljen. Nadamo se da će počinioci biti pronađeni", rekao je Cvjetković.

On je podsjetio da je kapela u selu Bosna početkom devedesetih godina devastirana nakon što je srpsko stanovništvo izbjeglo iz Bilješeva i okolnih sela.