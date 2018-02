Baka uživa u automobilima, radila kao automehaničar, aktivno vozi i sa 83

ŽIVINICE - Fadila Ikanović iz Živinica ima 83 godine i još aktivno vozi auto, a inače je cijeli radni vijek bila automehaničarka.

Ona je prva žena koja je 1966. godine položila vozački ispit u Živinicama i dan-danas se ne odvaja od volana.

Fadila je imala osmero braće i sestara i svi su završili neke zanate. Ona se htjela školovati za automehaničara, ali rodbina je ubijedila majku da to nije za ženu. Fadilu su upisali u tadašnju trgovačko-tekstilnu školu koju je uspješno završila. Diplomu je darovala rodbini, a ona sa bratom počela popravljati auta.

"Naradila sam se kao automehaničar. Cijele Živinice znaju da ja to znam i razumijem se. To je bila moja velika želja i meni nije bilo to teško. Stvarno sam se naradila puno. Namijenjala sam se i kola i kombija, svega", rekla nam je Fadila i dodala da ni sama ne zna koliko je autom prešla kilometara.

Za 52. godine vozačkog staža, platila je samo dvije saobraćajne kazne. Kako kaže, išla je na brojne reli trke, sa kojih nosi prelijepa sjećanja.

"Obavezno reli. To je bilo auto-moto društvo iz Živinica. Sutjeska, Novi Sad, Brčko... Svugdje. Voljela sam najviše stara kola da kupim. Samo sam jednom kupila stojadina. U Beograd otišla i uplatila ga 1975. godine. Malo sam ga vozila, djeca su više. Ja volim kombije", kazala je ova vitalna starica.

Automobil vozi bez ikakvih problema iako gazi devetu deceniju života i živi sa jednim bubregom jer je drugi dala bratu.

"Kada bih primijetila da bi mi se malo zavrtoglavalo, ne bih sjela više za volan. Obišla sam ja cijelu Njemačku kolima i cijelu bivšu Jugoslaviju. Nema mjesta i sela gdje ja nisam bila. U svakom selu sam napravila po jednu kuću", kroz smijeh nam je ispričala.

Pohvalila se i da zna lijepiti keramiku, krečiti zidove, praviti od drveta razne predmete.

Njena kćerka Mirzeta Ikanović kazala nam je da je ponosna na majku koja je svestrana žena.

"Ona pravi kućice za ptičice, za cuke, stoliće. Poklanja to. Uvijek ima neku zanimaciju. Onda postavi cirkular na sto i kaže: Hajde, Mirzeta, da prerežemo ovu dasku. Ja kažem: Ne, ne. Ne smijem. Nisam ja za toga i te fizičke poslove", rekla je Mirzeta i dodala da ni sijalicu u kući nikada nije promijenila, jer je to radila uvijek Fadila.

Ona je i prva žena koja je u Živinicama počela nositi i pantalone i na kraju pobijedila sve predrasude koje vladaju ovim društvom.