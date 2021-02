Baralija: HDZ i SDA sve izrežirali, čestitam Guzinu i Kordiću

Irma Baralija, kandidatkinja Bh. bloka za gradonačelnicu Mostara, izjavila je na pauzi zasjedanja Gradskog vijeća Mostara da su SDA i HDZ sve izrežirali i da je čitav dan bio samo cirkus i predstava.

"Treba polako i smireno. Ovo je demokratski dan u Mostaru. Značajno je da za razliku od prošlog puta procesi idu brže i mislim da će to u konačnici biti dobro biti za građane i građanke Mostara. Mislim da je ovo što se dešavalo u proteklig posla sata sve izrežirano i da je dogovor SDA i HDZ-a koji je već postojao od ranije. Čitav dan je bio cirkus i predstava. Očekivali smo da će se to dešavati. To su stari uigrani koalicioni partneri", kazala je Baralija.

Navela je da je ona bila bila faktor iznenađenja i da se kandidovala kao opcija za one koji su možda htjeli glasati hrabro.

"Jako je teško danas u Mostaru glasati hrabro. Trenutno u ovim hodnicima iznad nas dešavaju se mnogobrojni razgovori jedan na jedan i pokušavaju se uvjeriti preostali vijećnici kako da glasaju u drugom i trećem krugu. Ja sam došla ovdje kako ne bi dalje vršili pritisak na mene. Za sada toliko, ja čestitam kolegama Kordiću i Guzinu koji su prošli dalje", istakla je ona.

Napominje kako je ona odbornica koja će i dalje raditi kako je obećala, za dobrobit građana i građanki.

"Svačije je pravo da podrži kandidata kojeg želi. U politici nema ljutnje, mene su podržali kolege iz Bh. bloka i SDP-a. Drugi krug bi sigurno trebao da se desi, a možda i treći", zaključila je Baralija, prenosi Klix.ba.