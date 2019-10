Besplatne karte đacima dobojskih škola

DOBOJ - Pritisak roditelja i 1.004 đaka koji do 10 dobojskih osnovnih škola putuju autobusom urodio je plodom pa će do kraja polugodišta Gradska uprava od rebalansa budžeta odvojiti dio novca i uplatiti prevoznicima, koji su iznenada odlučili da cijena mjesečnih karata umjesto 25 KM bude 50 KM.

Najglasniji su bili roditelji đaka Osnovne škole "Milan Rakić" u Velikoj Bukovici, od kojih su neki u septembru platili dodatnih 25 KM, ali su odlučili da to više ne čine jer je, kažu, osnovno obrazovanje besplatno.

"Jedva se u ovim vremenima sastavlja kraj s krajem. Ovo je preveliki udar za roditelje. Sve se plaća, a sada još i te mjesečne karte", žali se Željko Brestovac, otac dva đaka koji svaki dan putuju iz Bukovačkih Čivčija.

Zašto su tri dana pred početak nastave, odnosno 30. avgusta, cijene mjesečnih karata dvostruko skočile od prevoznika nismo uspjeli saznati, jer nam se na dostupne telefone niko od njih nije javljao.

"Učenici naše škole tri dana nisu dolazili na nastavu jer je bio taj problem sa prevozom. Učenici nisu mogli bez mjesečne karte da uđu u prevoz, ostajali su na autobuskom stajalištu, tako da je odluka roditelja bila da dok ne nađemo rješenje ne šalju djecu u školu", izjavila je Slađana Pašalić, direktorica OŠ "Milan Rakić" u Velikoj Bukovici, te dodala da iznos od 25 KM za đake putnike u svim školama u RS finansira resorno ministarstvo.

Iako nije zakonska obaveza lokalne zajednice da snosi troškove prevoza đaka koji autobusom do škole putuju više od četiri kilometra, kaže gradonačelnik Boris Jerinić, lokalna uprava je odlučila da udovolji zahtjevima prevoznika i uplatiće im razliku do cijene od 50 KM, kako ne bi došlo do ukidanja pojedinih linija.

"Održali smo sastanak i sa prevoznicima, 'Dolić', 'Trebavaexpres' i 'Bosnaexpres'. Naravno da to nisu komercijalne cijene, već su te mjesečne karte učeničke i nisu ni njima ekonomski isplative. Kroz rebalans budžeta na mjesečnom nivou smo obezbijedili 25.000 KM. Đaci će imati besplatne karte, grad će preuzeti da plati za novembar i decembar, a prevoznici će te troškove za oktobar preuzeti na sebe", rekao je Jerinić.

Da bi se školarcima obezbijedio prevoz i u drugom polugodištu, slijede razgovori sa resornim ministrom, kaže dobojski gradonačelnik, kako bi se razmatrala mogućnost da se u budžetu Ministarstva prosvjete i kulture RS za narednu godinu planiraju dodatna sredstva za pokrivanje troškova učeničkog prevoza.