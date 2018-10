Bez struje više sela i dio Srebrenice

SREBRENICA - Dio urbanog naselja Srebrenice i više okolnih sela danas neće imati uredno elektrosnabdijevanje zbog izvođenja radova na dalekovodu i zamjeni mjerno-razvodnih ormara u nekim zgradama, saopšteno je iz srebreničke poslovnice Elektrodistribucije Bratunac.

Zbog zamjene mjerno-razvodnih ormara biće isključeno napajanje preko trafostanice "Bolnica" od 8.00 do 17.00 časova.

"Sela Pusmulići, Orahovica, Stupine, Bektići, Brakovci, Sućeska, Bastahovine, Žedanjsko, Podgaj, Bulogovina i Kamenjača sutra će biti bez struje od 10.00 do 15.00 časova radi izvođenja radova na dalekovodu `Sućeska`", navedeno je u saopštenju. /kraj/mp/bb

Danas i sutra prekidi u isporuci struje u Sokocu

Na području opštine Sokolac danas i sutra planirani su prekidi u snabdijevanju strujom potrošača zbog radova na 110 kilovoltnoj trafostanici, koje izvodi Elektroprenos BiH.

U Radnoj jedinici Sokolac Elektrodistribucije Pale rekli su Srni da će danas od 15.00 do 18.00 časova, bez struje biti područje opštine Sokolac, osim užeg dijela gradskog naselja Sokolac, zbog planiranih radova.

Iz ove elektrodistributivne Radne jedinice obavještavaju potrošače da će na području Sokoca i sutra bez struje biti potrošači na dalekovodu Unis od 9.00 do 11.30 časova, na dalekovodu Kaljina od 10.00 do 11.00 časova i na dalekovodu Novo Selo od 14.00 do 16.30 časova.

Na preostalim dalekovodima na području opštine Sokolac tokom tog dana dolaziće do kratkotrajnih prekida u elektrosnabdijevanju zbog alternativnog prespajanja.