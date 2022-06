Bihaćka bolnica puca pod teretom glomazne administracije

BIHAĆ - Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona ubuduće će biti moguće samo uz saglasnost Vlade USK, potvrdio je Muris Halkić, resorni ministar zdravstva.

Prema njegovim riječima, ovakva odluka je uslijedila nakon što je Kantonalna bolnica u Bihaću nedavno raspisala javni poziv za stalno zapošljavanje novih 47 radnika.

"Odgovor na to je da Vlada, na moj prijedlog, nije prihvatila plan rada ove bolnice jer se menadžment ne bavi temeljnim problemima, a to je rješavanje teške finansijske situacije i velikih dugovanja. Također, naša ranija preporuka je bila da se povede računa o kadrovskoj politici, a kako vidimo - to nije slučaj", kazao je Halkić. On je ocijenio da je ovakvo ponašanje s obzirom na tešku ekonomsku situaciju neprihvatljivo.

Halkić kaže kako je obaveza svih zdravstvenih ustanova, što je i ranije bila preporuka, da provedu kadrovsku reformu, a jedan od većih problema je prekobrojnost nemedicinskih radnika.

"Bolnica u Bihaću sada ima 837 radnika i prijem novih radnika je dodatni trošak od preko 1,5 miliona maraka na godišnjem nivou. Ovakvo nedomaćinsko ponašanje se ne može prihvatiti", kazao je Halkić.

Prema njegovim riječima, ova zdravstvena ustanova ima dugovanja od oko 1,5 miliona maraka, što stvara velike probleme s dobavljačima medicinske opreme, a u nezavidnoj situaciji se nalazi i Opća bolnica u Sanskom Mostu, koja zbog malog broja zdravstvenih osiguranika posluje na rubu egzistencije.

Problemi u ovdašnjem zdravstvu uzrokovani su nizom faktora, a jedan od njih je prekomjerno zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama, zbog čega su one dovedene u poziciju da nisu u stanju izmirivati tekuće obaveze. Halkić kaže kako je u posljednjih nekoliko godina u tim ustanovama najveći broj novouposlenih upravo iz kategorije nemedicinskih radnika. Nezakonito zapošljavanje u ovdašnjem zdravstvu prije nekoliko godina dobilo je i sudski epilog, kada je protiv bivše direktorice Doma zdravlja u Bihaću Anele Kasumović Softić podignuta optužnica kojom su je teretili da je mimo potreba i zakonskih procedura zapošljavala nove radnike, uzimala novac od njih i na taj način ostvarivala nezakonitu imovinsku korist.