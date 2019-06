"Bijeli mantili" iz Doboja dali krv

DOBOJ - Umjesto u ordinacijama i ambulantama, ljekare, medicinske sestre i tehničare te ostale zaposlene u Domu zdravlja Doboj, u danas smo zatekli u laboratoriji u kojoj su dali krv, neki od njih prvi put.

Dajana Đukanović već dvije decenije radi u Službi hitne pomoći, često sa svojim kolegama na terenu spasava tuđe živote i na konkretnim primjerima vidi zašto se za krv kaže da je tečnost koja život znači.

"To se teško može opisati i ne želim nikome da to vidi, ali želim da svi znaju da krv može nekom spasiti život. Računajte da to nekada može biti neko vaš najmiliji... Prije dvije godine sam prvi put dala krv, a ovo je peti. Svaki put kada mogu dati, ja se rado odazovem akciji. Još jača mi je satisfakcija uz taj moj posao koji radim", ispričala je Đukanovićeva te dodala da je njena krvna grupa AB pozitivna, koja je rijetka.

S obzirom na to da je davno završila medicinsku školu i da sada radi u zdravstvenoj ustanovi, logoped Mira Cvijanović odlučila je da se pridruži svojim kolegama, njih četrdesetak, i prvi put daruje krv.

"Jednom sam pokušala, nisam uspjela, ovaj put nisam bila sigurna da li će uspjeti, ali jeste i drago mi je zbog toga. Prije svega, nije bolno, nije ništa strašno. Moram priznati da trenutno imam malo tremu jer mi je neočekivano, taj osjećaj da izlazi krv iz tebe je malo psihički neprijatan, ali dobro se osjećam", rekla je Cvijanovićeva, koja je dopunila zalihe B pozitivne krvne grupe.

Krv je jednom dala i transfuziolog Tatjana Žigić, a bila je, kaže, u situaciji da je jednom i primi. Zalihe krvi su trenutno zadovoljavajuće, ali s obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i priliv građana koji žive u inostranstvu, u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS svake sedmice tokom juna organizuju akcije.

"Trenutno je AB krvna grupa deficitarna s obzirom na to da imamo povećan broj pacijenata AB krvne grupe, ali uspijevamo da pozivom pacijenata ili ovako planiranom akcijom pokrijemo", izjavila je Žigićeva.

"Ovu priliku koristim da pozovem sve građane s obzirom na to da se zalihe krvi troše i da je neophodno njihovo stalno dopunjavanje, tako da su dobrovoljni davaoci krvi uvijek potrebni", kaže biohemičarka Saška Đekić.