Bingo i Agro farmer osigurali krompir za kooperante

Kompanija Bingo je i ove godine kao i predhodnih godina ugovorila sa Zadrugom Agrofarmer iz Janje sjetvu krompira na 85 hektara, gdje je Bingo kao i prethodnih godina učestvovao u finansiranju nabavke sjemenskog krompira sorte “Opal” i đubriva.

„Osigurali smo 118 t sjemenskog krompira gdje se očekuje oko 2.000 t svježeg krompira za preradu. Kompanija Bingo je Fabriku “Semberku” koja je bila u stečaju kupila 2016. godine, te je iste godine pokrenula proizvodnju, a 2017. je počela saradnja sa zadrugom “Agrofarmer” iz Janje. Prethodne godine smo otkupili 2.400 tona krompira i probni dio proizvodnje paštrnjaka. Oko 500 t sušenog programa izvozi na tržište Evropske unije, gdje je jedan od najvećih kupaca Podravka iz Hrvatske, te na tržište susjednih zemalja. Oko 200 t sušenog programa se plasira unutar BIH“, istakao je Zlatan Pejić, rukovodilac proizvodnje u fabrici „Semberka“ u Janji.

Dževdet Aganović, poljoprivredni proizvođač iz Janje rekao je da je zadovoljan saradnjom: „Ja sam tokom prošle godine imao 33 t krompira i prezadovoljni smo, jer nema onog viška da ostaje nama pa da ne znamo šta ćemo s njim. Agrofarmer to predaje Bingu, a Bingo to kroz svoju fabriku Semberku sve preradi. Što se tiče plaćanja, tu je sve korektno. Godinama ovdje nije ništa urađeno i sada kad je Bingo počeo sa otkupom, to je velika stvar za ovo mjesto, jer se 85 hektara zemlje obrađuje.“

Rade Jovičić, još jedan od kooperanata rekao je: „Od samog početka ova saradnja je krenula zdravo, jer Bingo nas prati sa sjemenom i đubrivom, imaju ozbiljne namjere i otkupljuju sve. Ja obrađujem tri hektara, imamo svu mehanizaciju za ove kulture. Za krompir imamo i podsticaj od ministarstva.“

Mujo Bogaljević, iz Poljoprivredne zadruge Agrofarmer istakao je kako ove godine povećan broj kooperanata: „Ovo je već peta godina kako Zadruga Agrofarmer sarađuje sa kompanijom Bingo i u ovoj godini imamo najveći broj kooperanata. Ovo je jedan projekat i vid saradnje koji, ja mislim, nema nigdje u BiH. Bingo nas prati u procesu proizvodnje, planiraju nam repro materijal. Ove godine površina za usjeve je ista, samo je broj kooperanata povećan. Zbog niskih cijena na tržištu prošle godine, veliki broj ljudi se odlučio na ugovorenu proizvodnju. Prerađivači imaju problem sa plasmanom svojih proizvoda, a i mi kao zadruga imamo problem sa prerađivačima jer su nam ostali dužni, a kompanija Bingo je jedna od rijetkih koji nam avansno uplate. Ove godine smo podijelili 100 t đubriva i 118 t krompira. Sjetva počinje sredinom marta.“

Fabrika „Semberka“ Janja u prošloj godini je radila punim kapacitetom, usprkos epidemiji, te je zadržala sve uposlenike. Od velikog je značaja za Semberiju i već pet godina predstavlja sigurnog partnera za poljoprivrednike. Od 2016. godine je u sastavu grupacije kompanije Bingo iz Tuzle.