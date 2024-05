Bišćane iznenadile zmije u parku

BIHAĆ - Na povećano prisustvo zmija u prirodi posljednjih nekoliko sedmica upozoravaju poljoprivredni proizvođači koji obrađuju svoje parcele te izletnici u prirodi, a ovi gmizavci su prisutni i u urbanim područjima.

Tako su šetači u gradskom parku u Bihaću uočili dvije zmije te je o svemu obaviještena Veterinarska stanica u tom gradu.

"Vjerovatno se radilo o šarki s obzirom na veličinu koju su građani opisali, jer odrasli poskok može narasti najviše do 70 centimetara dužine. Zmije ne treba dirati niti ih uznemiravati, već ih zaobići i nastaviti svojim putem. Ukoliko to nije moguće, najbolje ih je prepasti udarcem o tlo, jer zmije nemaju slušne organe, već osjete virbraciju. U tom slučaju one će se uplašiti i otići", kaže Damir Budimlić, zaposlenik Veterinarske stanice u Bihaću.

Za razliku od proteklih godina, kada je vladala nestašica protivzmijskog seruma u Unsko-sanskom kantonu, sada ga ima u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, ali u ograničenim količinama.

Prema riječima Enise Šabotić, načelnice Infektivnog odjela u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi, serum je vrlo skup, teško ga je nabaviti, a otežavajuća okolnost je što je ograničenog roka trajanja.

"Otkako je prestala proizvodnja seruma u Hrvatskoj, malo ga je teže nabaviti. Jedini snabdjevač u regionu je Institut Torlak iz Beograda, gdje ga nabavljamo postupkom javnih nabavki", kaže Šabotićeva.

Prema njenim riječima, za razliku od ranijih godina, kada se serum u slučaju ujeda zmije mogao dobiti i u ovdašnjim domovima zdravlja, od ove godine isključivo se može dobiti u Kantonalnoj bolnici.

"Najbolje je da se serum daje u bolničkim uslovima, jer treba biti oprezan tokom davanja s obzirom na to da kod nekih osoba može izazvati jaku alergijsku reakciju", ističe Šabotićeva.

Dodaje kako se, u slučaju ujeda zmije otrovnice, preporučuje strogo mirovanje te da treba izbjegavati pokrete, dok se ne preporučuje isisavanje otrova iz rane ili podvezivanje u blizini mjesta ujeda.

Inače, prije nekoliko godina u Bihaću je zabilježen i jedan smrtni slučaj zbog ujeda zmije.

Veterinar Senad Bešić iz Sanskog Mosta kaže da nema indikatora o tome da su se zmije pojavile u neuobičajeno velikom broju.

"Za sada nema ništa neobično kada se radi o zmijama u prirodi, toplo vrijeme i visoke temperaturu su ih izmamile na površinu. Međutim, ono što može da brine jeste njihova pojava prije vremena, tako da, ukoliko se nastave ovakvi temperaturni uslovi, može doći do povećanog broja zmija u bliskoj budućnosti. Ovakvi uslovi doprinose njihovoj prisutnosti i reprodukciji, tako da je to ono što može da brine", istakao je Bešić.

Na našim prostorima postoje tri vrste zmija otrovnica: poskok, šarka ili riđovka, te šargan.

Otrov poskoka je snažan, te je jedina po život opasna vrsta zmije u BiH, u prošlosti ujed je bio čak i smrtonosan.

Međutim, danas su jako rijetki smrtni slučajevi, potpuni oporavak je moguć nakon sedam dana bolničkog liječenja.

Otrov šarke ili riđovke snažno djeluje, ali ugrizi nisu toliko opasni kao kod poskoka.

Kod ljudi ugriz izaziva bol, oticanje, razaranje okolnog tkiva, u kasnijim fazama može se javiti mučnina i povraćanje, te se ipak preporučuje liječnička pomoć.

Balkanski šargan je najmanja zmija otrovnica u Evropi. Pretežno se hrani skakavcima, mužjaci su svijetlosmeđi ili sivi, dok su ženke žućkaste. Na sredini leđa nalazi se gotovo uvijek jasna smeđa ili tamno siva cik-cak šara. Otrov šargana je vrlo slab te se često poredi sa ubodom pčela.

