Bišćanka tvrdi da joj je migrant pokušao ući u stan

BIHAĆ - Bišćanka Lejla Holić napisala je na Facebook stranici "STOP invaziji migranata! Udruženje građana Bihaća" da je jedan migrant pokušao da joj uđe u stan bez dopuštenja.

"Upravo nam je migrant pokušao ući u stan (bez kucanja naravno), srećom uvijek zaključavamo", napisala je ova Bišćanka.

Lejlu je za portal "Avaz.ba" ispričala šta se dogodilo i rekla da je veoma uplašena.

"Istina je. Sinoć tačno u 23 sata neko je pokušao otvoriti vrata. Muž je odmah prišao vratima, a pošto je prozirno staklo mogli smo i vidjeti ko je u pitanju. Radilo se o jednom migrantu koji je šepao i pričao strani jezik. Nismo bili sigurni šta želi, ali nikako nije uredu da ovako samo proba ući u stan", ispričala je ona pomenutom portalu.

Dodaje da je posebno uplašena jer često ostaje sama s petomjesečnom bebom.

"Moj muž od ponedjeljka do petka radi do 23 sata, sve vrijeme budem sama sa bebom. Možete zamisliti onda kako se osjećam i koliko me strah. Izaći vani svakako ne smijem sa djetetom", zaključila je Holić.

Foto: Screenshoot

(Avaz.ba)