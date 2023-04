Bitka za fotelju načelnika Srebrenice već počela

SREBRENICA - Godinu i po dana pred lokalne izbore 2024. među članstvom SNSD-a u Srebrenici vlada uzavrela atmosfera i čini se da je bitka za načelničku fotelju već počela, o čemu svjedoči podatak da je tamošnja Disciplinska komisija ove stranke iz te trke već isključila aktuelnog načelnika Mladena Grujičića, a to je potvrdio i partijski Opštinski odbor (OO).

Naime, na nedavno održanoj sjednici Disciplinske komisije donesen je niz zaključaka, uključujući i onaj koji glasi da članovi SNSD-a, koji imaju članove uže porodice u drugim političkim partijama, ne mogu biti birani u organe SNSD-a, niti mogu biti na listama te stranke.

Između ostalog, zaključeno je i da je nekoliko SNSD-ovih odbornika, kako se navodi, "radilo protiv interesa" te stranke, a posebnu sankciju dobio je Grujičić.

"Grujičić ne može biti kandidat SNSD-a za načelnika opštine, kao ni na odborničkoj listi na lokalnim izborima 2024, zbog loših izbornih rezultata na skoro svim biračkim mjestima u srebreničkom dijelu za koji je bio odgovoran, a posebno na svom biračkom mjestu", navodi se u zaključcima Disciplinske komisije.

Grujičića optužuju i da nije podržao kampanju SNSD-a, kao ni Izborni štab te stranke, te da je radio protiv njenih kandidata za poslaničke liste iz OO SNSD-a Srebrenica.

"Glavni je krivac za cijepanje odborničkog kluba SNSD-a i ne sprovodi politiku OO stranke. Svi oni koji ne poštuju odluke OO ne mogu biti birani u organe stranke, kao ni na pozicije, i ne mogu biti na listama SNSD-a za izbore", navodi se u zaključcima.

U Srebrenici, podsjetimo, već odavno bukti verbalni rat između predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a Radomira Pavlovića s jedne, te Grujičića s druge strane, a sve ukazuje na to da je netrpeljivost kulminirala.

Grujičić, naime, tvrdi da iza svega ovoga stoji upravo Pavlović, a pritom i pita "ko može kome zabraniti da se kandiduje".

"To je uradila grupa poslušnika Radomira Pavlovića, koji je privatizovao SNSD, oni su se okupili, sjeli i napisali ono što im je rekao njihov predsjednik stranke. On nije naš predsjednik stranke, taj OO je formiran ilegalno. On govori ljudima, ako neće biti poslušnici, ne mogu biti u OO", ističe Grujičić u izjavi za "Nezavisne novine".

On dodaje da i dalje može biti kandidat za načelnika opštine, ali će o tome dobro razmisliti.

"Ako stav stranke bude da ja budem kandidat, ja ću se kandidovati. Ako Srebrenica bude prepuštena sama sebi, ja ću se kandidovati u dogovoru sa drugim političkim partijama. Ako vrh stranke podrži Radomira Pavlovića, to znači da je Srebrenica prepuštena tome da ovdje načelnik više ne bude Srbin. U tom slučaju ću se ja boriti da to bude Srbin, kao nezavisan kandidat, jer ja Srebrenicu neću prepustiti da se s njom neko igra, jer ovdje žive moja djeca", poručio je Grujičić.

Pavlović, s druge strane, kaže da je odluka Disciplinske komisije išla na OO, gdje je izglasana sa 19 glasova za i jednim protiv.

"Odluku Disciplinske komisije potvrdio je OO iza kojeg stoje predsjednici mjesnih odbora. To nije moj stav, već stav OO. Ja ne znam zašto on upire prst u mene, nisam partija ja. On ne razumije šta je partija i šta je politika. Ljudi su u svojim diskusijama rekli šta misle o njemu i njegovom radu", rekao je Pavlović za "Nezavisne novine".

Slaviša Jovanović, predsjednik Disciplinske komisije, kaže da su zaključci komisije doneseni bez pritisaka, te da su oni predloženi OO SNSD-a, koji ih je usvojio.

"Na prethodnim izborima, Grujičić nije radio za listu SNSD-a. On ne sprovodi politiku legalno izabranog OO. Mi smo demokratski poslije iscrpne analize na Komisiji predložili zaključke OO i OO ih je usvojio. Grujičiću nije uskraćeno pravo da bude biran, ali zbog njegovih loših rezultata on ne može da bude kandidat SNSD-a, mi imamo bolje kandidate", tvrdi Jovanović za "Nezavisne novine".