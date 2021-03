Bogićević: Još jednom su pogazili moje dostojanstvo

SARAJEVO - Bogić Bogićević se obratio javnosti nakon dešavanja od prethodnih nekoliko dana.

"Drage sugrađanke i sugrađani, počastvovan sam ogromnom podrškom koju ste pružili mojoj kandidaturi za gradonačelnika Sarajeva. Raduje me i činjenica da ste neke svoje protestne aktivnosti usmjerili, kako ste sami kazali, i protiv loše, u mnogo čemu kriminalne politike koja se u našem gradu godinama vodi i kojoj su građani na posljednjem mjestu", navodi Bogićević.

Dodaje da je prihvatio kandidaturu za gradonačelnika u želji da i sam doprinese mijenjanju takvog stanja i makar malom pomaku naprijed u Sarajevu.

"Nažalost, već na prvom koraku suočen sam sa političkim spletkama, smicalicama i manipulacijama, čiji cilj je bio da me se onemogući da budem izabran na pomenutu dužnost. Posebno boli činjenica da su u to bili uključeni i oni koji su me predložili, a čija mi je glasačka podrška, nažalost, bila uskraćena u trenucima kad se odlučivalo o novom gradskom rukovodstvu", naveo je Bogićević.

Navodi da je bio zgrožen spoznajem kako se u gradskoj vlasti prljavo trguje, kako se kupuju i prodaju ljudi i njihovi glasovi. Povlačenje kandidature bilo je za njega jedini častan odgovor na te pokušaje da ga se i ljudski i politički ponizi.

"To što su se vijećnici kasnije 'predomislili', pa su me 'izabrali' jednoglasno, uz aplauze, bila je, međutim, samo predstava za javnost i svojevrsno likovanje onih koji su zapravo onemogućili moj stvarni i pravovremeni izbor. Još jednom su pogazili moje dostojanstvo, ignorišući činjenicu da sam dva dana ranije javno saopštio da povlačim kandidaturu", ističe Bogićević.

Teško je, dodaje, reći šta je bilo prljavije: prvi dan zasjedanja, kad je od njega odustala gotovo polovina onih koji su zvanično stali iza kandidature, ili drugi dan, kad su svi prisutni vijećnici donijeli jednoglasnu odluku.

"A donijeli su je, odgovorno tvrdim, samo zato što sam već odustao od kandidature, kako bi se takvom odlukom 'oprali' pred razočaranim i razljućenim građanima, istovremeno znajući da ja neću prihvatiti takvu njihovu naknadnu 'pamet'. Od kandidature sam odustao teška srca, prvenstveno imajući u vidu vašu javno izraženu, masovnu podršku. Ali, vjerujte mi da se ništa dobro ne bi moglo očekivati ni u daljoj saradnji sa takvim Gradskim vijećem, u kojem sjede i neki vijećnici skloni glasačkoj trgovini", navodi on, prenosi sarajevski portal "Klix".

Gradonačelnik je, dodaje, umnogome zavisan i ograničen odlukama i politikom tog vijeća.

"Molim da razumijete moje razloge i da nastavite, i drugim povodima, sa dostojanstvenim i demokratskim javnim izražavanjem svog nezadovoljstva politikama i odlukama koje onemogućavaju oporavak i napredak našeg ionako ranjenog grada i države. I sam ću, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da branim svoju i vašu ljudsku cast. Još jednom vam se iskreno zahvaljujem što ste mi, ogromnom podrškom, olakšali teške trenutke u kojim su me pojedini politički besčasnici pokušali spustiti na svoj nemoralni nivo", zaključuje Bogićević u obraćanju javnosti.