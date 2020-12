Bolnica "Sveti apostol Luka" dobila digitalni RTG aparat i bronhoskop

DOBOJ - Snimak pluća i PCR test su dva najtraženija dijagnostička sredstva u borbi protiv virusa korona, a novi digitalni RTG aparat, koji je dobojskoj bolnici "Sveti apostol Luka" donirala Kancelarija Evropske unije u BiH, olakšaće posao ljekarima u kovid odjeljenju, gdje se liječe najteži pacijenti.

"Zahvaljujući tome što je aparat mobilan neće biti potrebno transportovati pacijete van kovid odjeljenja i Neurologije. Često je to složen postupak zbog toga što su pacijenti na oksigenoj terapiji, što dosta komplikuje njihov transport, nego ćemo moći to da obavimo u ovoj ustanovi. To će nam omogućiti da ispunimo očekivanja koja se od nas traže, tako da svi oni kojima je potrebna RTG slika pluća dobiju u što bržem i kratkom periodu dobar snimak", kazao je Nebojša Radojčić, specijalista radiologije.

Mladen Gajić, direktor bolnice, rekao je da je u pitanju digitalni aparat, znači da će RTG tehničari moći na licu mjesta da slikaju i da digitalizuju tu sliku, a da ljekari iz Službe za radiologiju kao i iz ostalih službi mogu da u svojim ambulantama očitavaju te nalaze.

Dodao je da je ovo drugi digitalni RTG aparat koji je bolnica dobila, jer je prije nekoliko mjeseci od resornog ministarstva stigla ista takva donacija.

Stefano Donati, šef Kancelarije EU u Banjaluci, kazao je da je uređaj vrijedan oko 70.000 evra.

"Mi smo informisani da je bolnica u Doboju zaista imala veliku potrebu za jednim uređajem ovakve prirode, tako da nam je veliko zadovoljstvo što je Kancelarija EU u mogućnosti da pomogne", izjavio je Donati.

Bolnica je danas dobila još jednu donaciju. Mobilni bronhoskop, čija je vrijednost oko 10.000 evra, za potrebe ove zdravstvene ustanove obezbijedio je Miodrag Dukić iz Šamca, koji živi u SAD.

"To je aparat kojim ulazimo u traheobronhijalno stablo, odnosno u pluća. Preko dušnika uđemo u pluća i vidimo u kakvom su stanju, da li imamo infekcije, aspiriramo taj neki strani sadržaj. On se neće koristiti samo za kovid pacijente, znači koristi se i za ostale pacijente, to je aparat koji je veoma neophodan, za intenzivnu njegu pogotovo", pojasnio je Slaviša Ćelić, specijalista anestezije i reanimacije.