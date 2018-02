Borbu s visokim pritiskom vodi 14.000 Dobojlija

DOBOJ - Recept za lijek je često jedino što Dobojlije koje pate od visokog pritiska žele kada dođu kod ljekara u ordinaciju, pa malo ko od njih odlazi na savjetovanja koja im se nude u centrima za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga, kojih u ovom gradu ima tri, u javnim i privatnim ambulantama.

"Ako znamo da na području Doboja imamo više od 14.000 oboljelih, onda je sigurno potrebno da tri centra rade svaki dan, ne osam sati, nego 24 sata", smatra dr Radoslav Nikolić, direktor Doma zdravlja Doboj.

Ljekari ove ustanove odnedavno problem visokog pritiska kod građana tretiraju dvadesetčetvoročasovnim praćenjem, a 25 njih je dobilo holtere krvnog pritiska.

"Uglavnom dolaze neki za koje nismo sigurni da li im treba uvesti terapiju ili ne, oni kojima je neregulisan krvni pritisak, pacijenti kojima se dešavaju nesvjestice pri ustajanju, zatim trudnice i pacijenti starije životne dobi kojima nije regulisana terapija", pojasnila je dr Andrea Tomić.

Svima nama povremeno skoči pritisak kada nas neko iznervira, kaže dr Nebojša Tasić, pomoćnik direktora beogradskog Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", ali to ne znači da smo hipertenzičari.

"Čovek izmeri povišen krvni pritisak u ambulanti, a kad dođe kući - on je normalan, i to se zove hipertenzija belog mantila. Imate i suprotan primer: on izmeri normalan pritisak u ordinaciji, a kad dođe kući on je 200/100, i to je tzv. maskirana hipertenzija", kazao je dr Tasić, koji je ljekarima dobojskog Doma zdravlja ukazao koji su to simptomi i "trikovi" važni kako bi prepoznali pravu hipertenziju jer postoji mnogo različitih oblika visokog pritiska.

Građani imaju nisku svijest o potrebi prevencije i brige o svom zdravlju, smatra dr Tasić, te napominje da farmakološka terapija nije jedino što će im pomoći da se nose sa zdravstvenim problemima.

"Vrlo često svedočim, a to me posebno nervira i uzbuđuje, je da se odnos lekar-pacijent ili pregled svede na to da pacijent kaže koji problem ima, a da mu lekar prepiše neki lek i da on ode kući, te kaže mu da je kontrola za dva do tri meseca", ispričao je dr Tasić.