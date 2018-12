Brčko: Prisustvo muževa porodu pun pogodak

BRČKO - Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom posjetili su danas renoviranu zgradu Ginekologije i akušerstva u krugu brčanske Bolnice za čiju je obnovu, koja je trajala četiri mjeseca, utrošeno oko 200.000 KM.

Direktor Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar" Brčko Nihad Šibonjić rekao je da su sa relativno malim sredstvima obezbijeđeni mnogo bolji uslovi za rad.

"Sva unutrašnjost je obnovljena, od jedne operacione sale napravljene su dvije, stavljeni su novi podovi, nabavljena nova oprema - operacioni stolovi, operacione lampe", naveo je Šibonjić.

On je dodao da su prostorije stavljene u funkciju, te da su preostali još neki završni radovi.

"Čekamo tendere za to. Spreman je tender za jednu sobu za pacijentkinje sa infektivnim bolestima, radićemo i novu rasvjetu po hodnicima, nabavićemo još dva anesteziološka aparata, sto za porođaje i to je to", naglasio je Šibonjić.

Šef Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Slavko Nikić rekao je da se u brčanskoj Bolnici u toku jedne godine rodi oko 800 beba, te da je modernizacija ginekologije bila prijeko potrebna.

"Najveći benefit su dvije nove operacione sale, u rađaoni imamo četiri odvojena boksa. Naša namjera je da radimo porode u prisustvu muža, što se pokazalo izvanredno u praksi", istakao je Nikić.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da Vladi preostaje da ulaganjima u medicinsku opremu i objekte Javne zdravstvene ustanove dovede zdravstvo na nivo koji se očekuje.

"Drago mi je da se, kad već nije prošao prijedlog bivšeg gradonačelnika za gradnju nove ginekologije, na ovaj način pokušalo doći do uslova primjerenih ovakvom zdravstvenom objektu", naglasio je Milić.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge brčanske Vlade Sabrija Čandić ističe da ovo odjeljenje čini sve da bi obezbijedilo kvalitetne uslove za rad ljekarima.

"Mi smo u posljednje vrijeme činili velike napore da podržimo naše ljekare, povećali smo im plate, čime su stvorene logične pretpostavke za kvalitetniji rad", rekao je Čandić.