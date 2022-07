Budak odlazi iz Mostara, Šantić se vraća

MOSTAR - Veliki pjesnik Aleksa Šantić trebalo bi da se vrati u svoju ulicu u Mostaru u četvrtak, kada će Gradsko vijeće odlučivati o izmjeni šest naziva ulica koje nose imena po ustaškim zločincima.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić predložiće izmjenu naziva na osnovu prijedloga Komisije koju je formiralo Gradsko vijeće.

Petočlana komisija, koju čine gradonačelnik Kordić, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić, predsjednici Klubova Srba, Hrvata i Bošnjaka Velibor Milivojević, Vlatko Marinović i Zlatko Guzin su veoma brzo i lako došla do zajedničkog prijedloga.

Prema tom prijedlogu ime Mile Budaka konačno će biti izbrisano iz nekadašnje Šantićeve ulice.

Ulica Vokića i Lorkovića mijenja ime u Ulicu Tina Ujević. Ulica Rafaela Bobana trebalo bi da bude Ulica fra Ljudevita Laste koji nije poznat široj javnosti, a radi se o franjevcu iz Mostara koji je u ratu dosta pomogao građanima Mostara, a službovao je u Cimu i Ilićima, te će upravo ulica koja spaja ta dva naselje nositi njegovo ime.

Kada se izbriše ime Đure Spuževića, svoju ulicu dobiće i poznati mostarski slikar Ismet Ico Voljevica.

Dosadašnja Ulica Jure Francetića preimenovaće se u Humsku, po srednjovjekovnom nazivu za Hercegovinu.

Ulica tabornika Ive Zelenike, inače jednosmjerna ulica u Zahumu, dobiće naziv Ciglana, kao sjećanje na ciglanu koja je postojala u njenoj blizini u prvoj polovini 20. vijeka.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Velibor Milivojević rekao je da je kao član komisije i predstavnik liste "Ostajte ovdje" predložio da se Ulica Mile Budaka nazove Ulicom Alekse Šantića, a podržao je i stav da ostale nose nazive po umjetnicima, književnicima, humanistima ili jednostavno po određenom lokalitetu.

On je istakao da je Komisija brzo i efikasno uradila zadatak, sagledala sve prispjele prijedloge Klubova stranaka, konsultovala struku, te predložila najprihvatljivija rješenja za promjenu naziva ulica koje su do sada nosile nazive po ustaškim zvaničnicima.

"Svaki drugi put, osim ovog, bio je pogrešan i jeftino politikanstvo, obmanjivanje građana sa mogućom jako opasnom posljedicom da se upropasti ova prilika. Da se o njoj odlučivalo prema prijedlogu SDP-a na prošloj sjednici, odbilo bi se i onda se o tome, prema Statutu, ne bi moglo raspravljati u narednih šest mjeseci", rekao je Milivojević.

On sumnja, kako kaže, da su neki to htjeli i da im i nije stalo do istinske izmjene naziva, nego do tema za jeftine političke obračune i unižavanja drugih zasnovanog na laži i prevari.

On se nada da će poslije konstruktivne diskusije prijedlog Komisije biti jednoglasno usvojen čime bi svi pokazali jedinstvo stava kada su ovakve stvari u pitanju, kao i da je završena priča sa sa fašističkim ideologijama i da takvima više nema mjesta u Mostaru.

Mostar će se konačno, kada su u pitanju imena ulica, riješiti tereta koji je nosio zbog nakaradnih naziva i veličanja fašističke ideologije.

U Mostaru se ovo pitanje nije moglo riješiti posljednjih petnaestak godina jer je uvijek neko "minirao" dogovor. Ali, konačno, poslije niza pritisaka javnosti i međunarodnih zvaničnika, vladajuće stranke u gradu su postigle dogovor koji bi u četvrtak na Gradskom vijeću trebalo da dobije podršku.

Što se tiče Šantića, biće potrebno još vremena da u svom gradu dobije cijelu ulicu, jer se jedna strana u nekadašnjoj Šantićevoj i dalje zove Ulica Tvrtka Miloša.

Da li će Stara Gimnazija, danas Gimnazija Mostar, a prije rata Gimnazija Aleksa Šantić, više ikada ponijeti ime najvećeg pjesnika Mostara, ostaje da se vidi.