MRKONJIĆ GRAD - Ponosni smo što je još jedna čarolija iz Pecke otišla u svijet, poručili su organizatori drugog "Pecka Outdoor Festivala", koji je u ovom mjestu, nadomak Mrkonjić Grada, održan proteklog vikenda.

"Više od 1.000 posjetilaca i učesnika svih generacija je tokom festivala posjetilo Pecku. Kućama su se nakon vrlo aktivnog odmora u prirodi svi vratili prezadovoljni", ističu organizatori Organizacija za podršku održivom razvoju "Zelene staze - Greenways".

Kako dodaju organizatori, ovaj, inače jedini outdoor festival u BiH, vraća vjeru u ljude, djeci daje krila i osnažuje vezu sa prirodom.

Vrijeme na festivalu svi su proveli korisno. Jedni su se penjali stijenama Pecke, drugi pješačili do izvora Sane i starim stazama do vidikovaca ovog kraja, treći su se odlučili na rekreativne, ali i zahtjevne biciklističke vožnje do izvora Plive i Medljanke, a bilo je i onih koji su se Sanom spuštali rafting čamcem do Ribnika.

Djeca su bila u euforiji nakon posebno zabavnog i intenzivnog programa, mnoštva avantura u prirodi, kreativnih SKC radionica i pozorišnih predstava, uz koje su se krijepili nakon aktivnosti. To je tek dio sadržaja koji su goste ostavili bez daha.

"Svi redom prepuni su utisaka, nisu skrivali oduševljenje, podijelili su ga s nama i dali nam novi vjetar u leđa", navodi se u saopštenju koje potpisuje direktor festivala Borislav Marić.

U cijeli festivalski ambijent savršeno se uklopio i Duško Mazalica na konju iz Konjičkog kluba Čokori. Obučen kao vitez sa lukom i strijelom, Mazalica je podučavao mališane i njihove roditelje jahanju i streličarstvu.

Tihomir Dakić bio je jedan od dva vodiča za učesnike opredijeljene da okuse biciklističku avanturu, a druženje sa biciklistima nazvao je izuzetnim iskustvom.

Zagi iz PAK Summita opet je bio na visini zadatka i u pješačku avanturu opet je poveo najveći broj posjetilaca. Upriličen je i "Šareni market", koji su činili proizvodi od hrane do suvenira koje su pripremili mještani i proizvođači iz drugih sela.

Organizatori su se potrudili da festival zaokruže i kvalitetnim umjetničkim programom, u kojem nije izostavljen ni muzički dio.

Bogat program za cijeli vikend omogućili su i pomogli brojni prijatelji i pokrovitelji festivala, a jedan od medijskih pokrovitelja su i "Nezavisne novine".