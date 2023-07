Cazin: More za djecu koja sebi to ne mogu priuštiti

CAZIN - Lijep gest nam dolazi iz Cazina gdje je nekoliko prijatelja pokrenulo akciju kako bi nečije dijete koje nije u mogućnosti, prvi put vidjelo more.

Znali su da takve djece ima ali nisu znali kako doći do njih.

Na svome Facebook profilu Cazinjanin, Mirza Puškar je uz podršku svojih prijatelja i prijateljica pokrenuo akciju, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Kao sto je Mark Twain rekao: Dobrota je jezik kojeg gluhi mogu čuti, a slijepi vidjeti".

Ideja je došla nakon što sam sjedio na kafi, i ta ideja mi se motala neki period u glavi sve kontajući koga i kako da izaberem za prvi put. Da bih se malo raspitao naokolo po Cazinu da li ima dijete koje nikad nije vidjelo more, hmm? Slučajno sjedeći na kafi sa prijateljicom Ervinom koju sam direktno pitao znaš li ima li neko dijete koje nikad nije išlo na more, de vidi raspitaj se, jer odlučio sam to bez obzira na sve. Da bi nakon dva dana dobio informaciju da ima dvoje maloljetne djece, brat i sestra, koji nisu bili nikad na moru, naravno tu je bio klik koji je pokrenuo stvari i da se krene u realizaciju ovog malog ljetnog projekta. Uz ostale provjere imaju li pasoš, kad ima termin za putovanje itd... Sve je išlo kao da smo to planirali mjesec dana, a ne 7 dana. Odlučeno je da idu u Vodice na tri dana, uz doručak i večeru, i naravno dobar džeparac, da to bude u fullu i da ništa ne fali SLADOLEDA POGOTOVO, jer ipak prvi utisak na moru je najbolji i treba biti najbolji!

Naravno ovaj projekat ne bi bio moguć bez podrške mojih prijatelja, prijateljica, poznanika, i ljudi sa strane koji su čuli za to i sami se ponudili da pomognu. Skupili smo 1200 KM u rekordnom vremenu, cilj je bio 1000 KM ali uz veliku podršku naših sugrađana taj cilj je naravno premašen za 200 KMC.

Da ne duljim, hvala svima koji su učestvovali, neću imenovati nikog pojedinačno, niti koliko je ko dao jer sam naglasio da je sve anonimno.

Hvala Jaro Tours što nam je dao jednu kartu gratis jer mama je išla kao pratnja, i što nam je izašao u susret u tako brzom vremenu, te smo dobili podršku od njih za bilo koji tip akcije ovog tipa.

Drugo poglavlje pišemo iduće godine na istu temu, možda sa više djece, ipak dječiji osmjeh je nešto posebno, hvala svima", navodi na kraju Mirza Puškar iz Cazina.

Ovo može poslužiti kao primjer svima ostalima, jer svuda oko nas nažalost postoje djeca a i odrasli koji zaslužuju da ih se usreći na bilo koji način. Nama malo nekom može znači puno, prenosi "GP Maljevac".