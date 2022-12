Čelnik PDP-a prijavio poznatog vinara da ga je gurnuo i povukao za nos

TREBINJE - Predsjednik Gradskog odbora PDP-a Saša Borjan prijavio je policiji poznatog trebinjskog vinara i stranačkog kolegu Ranka Petijevića za verbalni i fizički napad, za šta je ovom izrečena i novčana kazna od 300 maraka.

Iako je Borjan u prijavi naveo da ga je Petijević u centru grada verbalno napao, odgurnuo i povukao za nos, vinar to demantuje, navodeći da je on ozbiljan čovjek i privrednik da bi radio takve stvari, ali da je zbog izbjegavanja većeg skandala platio kaznu.

Saša Borjan se nije javljao na telefon, a Petijević tvrdi da sve datira još od proteklih izbora na kojim PDP nije ostavio ni blizu očekivanog rezultata, a da se i sam Borjan od tada drastično promijenio.

"Još otkako je otišao Slavko Vučurević ja lično sam Borjana predložio za predsjednika Gradskog odbora, ali se kasnije ispostavilo da on nije kakav je ranije bio, ili sam ga ja smatrao drugačijim, pa je sve počelo da se drastično mijenja kada je trebalo da se istakne kandidatura za proterkle izbore na kojoj je on očekivao da bude kandidat za Narodnu skupštinu, ali smo se na kraju ipak složili da to bude Ljubiša Krunić, iako je, po meni, Borjan od tada bio drugačiji", kaže Petijević.

Navodi i da je sve kulminiralo onda kada je navodno Borjan inicirao njegovo isključenje iz PDP-a zajedno sa još nekim članovima, jer se nije pojavljivao na sastancima, iako je, kako kaže, svima bilo poznato da je operisao kuk i bio na liječenju i kasnije na rehabilitaciji.

"Ja sam njega zaista sreo na ulici i rekao mu da izigrava mangupa time što me želi smijeniti dok sam ja po bolnicama, iako sam jedan od najstarijih članova", kaže Petijević i dodaje da mu je rekao i to da ima 7 dana da podnese ostavku da njega ne bi isključili na Gradskom odboru, na šta je ovaj to shvatio kao prijetnju i prijavio ga policiji.

Trebinjski PDP ostvario je veoma loš izborni rezultat, a prethodno ga je napustio značajan broj članova, tako da ovaj sukob, prema mišljenju ovdašnje javnosti, sobom može da povuče novo osipanje i cijepanje u ovom gradskom odboru stranke.