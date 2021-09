Centar za autizam u Tuzli dobija grijanje

TUZLA - Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila više od 77.600 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla i to se odnosi na vanjsko uređenje.

Osim toga danas je potpisan ugovor i za ugradnju podstanice za centralno grijanje.

Priča o izgradnji centra za autizam traje više od 20 godina. Skupština TK je 2012. godine usvojila elaborat za gradnju Centra. Gradnja objekta započela je 2013. godine, a građevinski radovi u završnoj su fazi. Ova ustanova bit će jedinstvena i prva ove vrste u BiH.

"Radi se o prvom Centru za autizam u BiH. Moram napomenuti da je vijeće Evrope upozorilo Hrvatsku pa i BiH da mora biti ovakvih najmanje pet centara. Moram reći da je ova Vlada TK, sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak, uradila grandiozni projekat i time su otvorili puteve ka euroatlanskoj integraciji BiH jer prava djece i osoba sa autizmom, ne smiju se kršiti", kazao je Meho Sadiković, predsjednik Udruženja "URDOSA" koji se godinama zalaže za centar. Sadiković naglašava da svako poptisivanje ugovora vezano za centar je za njega istorijski pa i ovaj za ugradnju grijanja kojim se završava izgradnja objekta.

"To bi trebalo biti u oktobru kada će biti pušteno u rad. Mi smo u fazi završetka i vanjskog uređenja što je, također, značajno. To će se sve objediniti i onda preostaje samo projekat opremanja centra. To ćemo ostaviti, nakon osnivanja javne ustanove, menadžmentu Centra za autizam", ističe Sadiković.

Vrijednost projekta ugradnje podstanice za grijanje u novom objektu Centra je 24.000 KM, a za najpovoljnijeg ponuđača je izabrana firma „CT-TRADE BH“ iz Tuzle. Rok za izvođenje radova je 75 dana.

"Kao privrednom društvu ovaj ugovor nam mnogo znači. Učestvovati u ovakvim projektima za nas je od neprocjenjive važnosti i čast nam je sudjelovati. S tim u vezi, obavezujemo se da ćemo, kao isporučilac podstanice za centralno grijanje, u skladu sa odredbama ugovora i predviđenim rokom podstanicu isporučiti i ugraditi u objekat Centra", navela je Dijana Fazlić, direktorica firme.

Osim nabavke postranice za grijanje na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada TK je odobrila još 77.678.71 KM Udruženju "URDOSA" za potrebe vanjskog uređenja prostora oko Centra.

"Kada je u pitanju finansijska konstrukcija ovog objekta, do sada je utrošeno oko 1,1 milion KM. Oko dvije trećine od tog iznosa osigurala je Vlada Tuzlanskog kantona, dok je jedna trećina osigurana od donatora. Kako bismo što prije završili sve radove na objektu Centra, Vlada je jutros URDOSA-i doznačila i sredstva za radove koji se već izvode na vanjskom uređenju Objekta. I ovi radovi su pri kraju", rekao je Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona te najavio da će se uskoro pristupiti i unutrašnjem uređenju i opremanju objekta ali i izradi Zakona o osnivanju JU Centar za autizam.

"Očekujemo da će taj zakon biti pred Vladom u što skorije vrijeme. Za taj zakon koristimo pozitivna iskustva iz zemalja iz okruženja. Ovakva ustanova to zaslužuje", poručuje ministar.