Čović: Mario Kordić će biti novi gradonačelnik Mostara

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da će kandidat ove stranke Mario Kordić biti novi gradonačelnik Mostara.

Čović je naveo da će Gradsko vijeće Mostara biti konstituisano u petak, 5. februara, te da je sve u vezi sa Mostarom prenio na kandidata za gradonačelnika i Gradski odbor HDZ-a.

"Vjerujem da ćemo brzo dobiti gradonačelnika i da će to biti paket. Gradsko vijeće je konstituisano po modelu koji smo usaglasili da moramo imati maksimalne i minimalne kvote. Ako je HDZ-ov gradonačelnik jasno je da će predsjednik Gradskog vijeća biti Bošnjak, ne mora, ali je logično. Isto tako kompletna Gradska uprava će biti podjednak odnos predstavnika politika jednog, drugog, pa i trećeg naroda u BiH", rekao je Čović.

On je pojasnio da su dosadašnji pregovori sa SDA išli u tom pravcu da onaj ko dobije relativni većinu predloži gradonačelnika, a da je jasno da je to HDZ i Kordić.

"HDZ je osvojio 13 mandata. Druga stranka je SDA sa devet mandata. Po logici stvari, HDZ će dati gradonačelnika. Mi možemo ići i do trećeg kruga glasanja, opet će proći Mario Kordić. Ako želimo brzo nešto napraviti, a mislim da to Mostaru treba, ja bih to uradio u narednih 10 do 15 dana. Dogovoriti ko su partneri u vlasti, ko god da jesu, pozvali smo ih sve, neka mladi ljudi sjednu, neka se napravi potpuno nova administracija da ovaj grad počne disati normalno", kaže Čović.

On je podsjetio da je još u izbornoj noći na saradnju pozvao sve koji žele da Mostar bude normalan grad koji će funkcionisati rasterećen od bilo čega.